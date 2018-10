сегодня



PHIL ANSELMO исполнил классику PANTERA вместе с вокалистом KING PARROT Philip H. Anselmo & The Illegals впервые исполнили целиком классический трек Pantera "I'm Broken" на концерте, состоявшемся 27 сентября в The Forge (Joliet, Illinois).



К группе на сцене присоединился Matt Young, вокалист австралийской группы King Parrot. Видео предоставлено In The Loop Magazine.











+1 -0









просмотров: 195