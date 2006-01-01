Новая песня HATE ETERNAL

Новая песня американских дэт-металлистов HATE ETERNAL под названием "All Hope Destroyed", которая появится на новом альбоме "Upon Desolate Sand", выходящем 26 октября на Season Of Mist, доступна для прослушивания ниже.
Трек-лист:
"The Violent Fury"
"What Lies Beyond"
"Vengeance Striketh"
"Nothingness Of Being"
"All Hope Destroyed"
"Portal Of Myriad"
"Dark Age Of Ruin"
"Upon Desolate Sands"
"For Whom We Have Lost"
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