Новая песня HATE ETERNAL Новая песня американских дэт-металлистов HATE ETERNAL под названием "All Hope Destroyed", которая появится на новом альбоме "Upon Desolate Sand", выходящем 26 октября на Season Of Mist, доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"The Violent Fury"

"What Lies Beyond"

"Vengeance Striketh"

"Nothingness Of Being"

"All Hope Destroyed"

"Portal Of Myriad"

"Dark Age Of Ruin"

"Upon Desolate Sands"

"For Whom We Have Lost"



















