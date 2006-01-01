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*Hate Eternal*



4 окт 2018 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

8 сен 2018 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

15 авг 2018 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

24 окт 2015 : 		 Бывший ударник OBSCURA поедет в тур с HATE ETERNAL

11 авг 2015 : 		 Новый альбом HATE ETERNAL доступен для прослушивания

4 авг 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

17 июл 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

24 июн 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

4 июн 2015 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

29 май 2015 : 		 Новый альбом HATE ETERNAL выйдет в августе

7 янв 2015 : 		 HATE ETERNAL завершают сведение

31 окт 2014 : 		 HATE ETERNAL нашли барабанщика

16 окт 2014 : 		 HATE ETERNAL на SEASON OF MIST

20 дек 2013 : 		 Видео с текстом от басиста HATE ETERNAL

28 ноя 2013 : 		 Новая песня басиста HATE ETERNAL

15 ноя 2013 : 		 Басист HATE ETERNAL приготовил рождественский подарок

20 окт 2013 : 		 HATE ETERNAL расстались с барабанщиком

15 июл 2011 : 		 Новое видео HATE ETERNAL

7 май 2011 : 		 Новый альбом HATE ETERNAL доступен для прослушивания

4 май 2011 : 		 Новая песня HATE ETERNAL

16 мар 2011 : 		 Детали нового альбома HATE ETERNAL

9 ноя 2010 : 		 HATE ETERNAL начали запись нового альбома

30 авг 2010 : 		 Видео с выступления HATE ETERNAL

9 янв 2008 : 		 HATE ETERNAL: обложка нового альбома

6 дек 2007 : 		 HATE ETERNAL: раскрыты детали нового альбома

30 янв 2007 : 		 HATE ETERNAL подписались на Metal Blade Records

20 окт 2006 : 		 Скончался бывший участник MORBID ANGEL и HATE ETERNAL Jared Anderson

25 авг 2006 : 		 Подробности о дебютном DVD от HATE ETERNAL

31 июл 2006 : 		 Подробности о грядущем DVD от HATE ETERNAL

24 апр 2006 : 		 HATE ETERNAL поедут в тур по Европе с новым ударником

30 мар 2006 : 		 Kevin Talley поможет HATE ETERNAL

29 мар 2006 : 		 Барабанщик Derek Roddy ушел из HATE ETERNAL

21 апр 2005 : 		 HATE ETERNAL: новый трек он-лайн

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Новая песня HATE ETERNAL

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Новая песня американских дэт-металлистов HATE ETERNAL под названием "All Hope Destroyed", которая появится на новом альбоме "Upon Desolate Sand", выходящем 26 октября на Season Of Mist, доступна для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"The Violent Fury"
"What Lies Beyond"
"Vengeance Striketh"
"Nothingness Of Being"
"All Hope Destroyed"
"Portal Of Myriad"
"Dark Age Of Ruin"
"Upon Desolate Sands"
"For Whom We Have Lost"

HATE ETERNAL Streaming New Song








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