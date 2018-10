сегодня



Новая песня CALIGULA'S HORSE Австралийская группа CALIGULA'S HORSE опубликовала композицию “The Hands Are The Hardest” из вышедшего в сентябре на InsideOut Music альбома "In Contact".



Трек-лист:



“Dream The Dead”

“Will's Song (Let The Colours Run)”

“The Hands Are The Hardest”

“Love Conquers All”

“Songs For No One”

“Capulet”

“Fill My Heart”

“Inertia And The Weapon Of The Wall”

“The Cannon's Mouth”

“Graves”

















