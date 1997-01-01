Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS
"Walk Among Us", классический альбом MISFITS 1982 года, 30 ноября будет переиздан на виниле лейблом Earache Records. Издание будет доступно в виде шести цветах винила тиражом 300 экземпляров каждый, они будут продаваться в интернет-магазине лейбла.
Аудиодорожки были взяты с оригинальных мастер-плёнок, которые предоставила компания Warner Music. Издание получило новую обложку, в него вошли пластинки из 180-граммового винила и коробка для пластинки на плотной 350-граммовой бумаге.
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