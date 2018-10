сегодня



Видеотрейлер к лимитированному переизданию MISFITS "Walk Among Us", классический альбом MISFITS 1982 года, 30 ноября будет переиздан на виниле лейблом Earache Records. Издание будет доступно в виде шести цветах винила тиражом 300 экземпляров каждый, они будут продаваться в интернет-магазине лейбла.



Аудиодорожки были взяты с оригинальных мастер-плёнок, которые предоставила компания Warner Music. Издание получило новую обложку, в него вошли пластинки из 180-граммового винила и коробка для пластинки на плотной 350-граммовой бумаге.



Цвета винила (300 экземпляров каждый):



• прозрачный "20 Eyes";

• зелёный "Martian";

• пурпурный "Devil’s" — продано;

• красный "Hatebreeder";

• оранжевый "Hell";

• белый "Skull".



Трек-лист:



Сторона A:



"20 Eyes"

"I Turned Into A Martian"

"All Hell Breaks Loose"

"Vampira"

"Nike-A-Go-Go"

"Hatebreeders"

"Mommy Can I Go Out and Kill Tonight" - Live



Сторона B:



"Night Of The Living Dead"

"Skulls"

"Violent World"

"Devils Whorehouse"

"Astro Zombies"

"Braineaters"













