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*The Vintage Caravan*



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Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

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Исландский коллектив THE VINTAGE CARAVAN опубликовал видео с акустической версией нового трека "Reflections" — его можно послушать ниже. Последний на текущий момент альбом группы носит название "Gateways", он был выпущен 31 августа на Nuclear Blast.

Трек-лист:

"Set Your Sights"
"The Way"
"Reflections"
"On The Run"
"All This Time"
"Hidden Streams"
"Reset"
"Nebula"
"Farewell"
"Tune Out"

Bonus Track (Digi and 2LP only)
"The Chain" (Fleetwood Mac cover)

THE VINTAGE CARAVAN Unveil





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