Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN

Исландский коллектив THE VINTAGE CARAVAN опубликовал видео с акустической версией нового трека "Reflections" — его можно послушать ниже. Последний на текущий момент альбом группы носит название "Gateways", он был выпущен 31 августа на Nuclear Blast.
Трек-лист:
"Set Your Sights"
"The Way"
"Reflections"
"On The Run"
"All This Time"
"Hidden Streams"
"Reset"
"Nebula"
"Farewell"
"Tune Out"
Bonus Track (Digi and 2LP only)
"The Chain" (Fleetwood Mac cover)
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