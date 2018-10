сегодня



Акустическое видео THE VINTAGE CARAVAN Исландский коллектив THE VINTAGE CARAVAN опубликовал видео с акустической версией нового трека "Reflections" — его можно послушать ниже. Последний на текущий момент альбом группы носит название "Gateways", он был выпущен 31 августа на Nuclear Blast.



Трек-лист:



"Set Your Sights"

"The Way"

"Reflections"

"On The Run"

"All This Time"

"Hidden Streams"

"Reset"

"Nebula"

"Farewell"

"Tune Out"



Bonus Track (Digi and 2LP only)

"The Chain" (Fleetwood Mac cover)













