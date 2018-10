все новости группы







Atria







23 окт 2018 : Новое видео ATRIA



сегодня



Новое видео ATRIA "Someone With Me", новое видео группы ATRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "New World Nightmare", выходящего 16 ноября.



Трек-лист:



"New World Nightmare"

"Someone With Me"

"Less Than Equal"

"Follow You Home"













+0 -1









просмотров: 207