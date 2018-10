сегодня



Новый трек VANHELGD Шведская команда VANHELGD выложила для прослушивания свой новый трек "Profaned Is The Blood Of The Covenant", который вошёл в предстоящий альбом "Deimos Sanktuarium".



"Deimos Sanktuarium" содержит 7 композиций в стиле олдскул-дэт-металл. Альбом выйдет 12 октября на виниле, CD и в цифровом виде на Dark Descent Records в США и на Pulverised Records в Европе.



Трек-лист альбома:



"A Plea For Divine Necromancy"

"Så Förgås Världens Härlighet"

"Vi Föddes I Samma Grav"

"Profaned Is The Blood Of The Covenant"

"The Ashes Of Our Defeat"

"The Silent Observer"

"Här Finns Ingen Nåd"













+0 -1









просмотров: 201