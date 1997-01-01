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Новый трек VANHELGD
Шведская команда VANHELGD выложила для прослушивания свой новый трек "Profaned Is The Blood Of The Covenant", который вошёл в предстоящий альбом "Deimos Sanktuarium".
"Deimos Sanktuarium" содержит 7 композиций в стиле олдскул-дэт-металл. Альбом выйдет 12 октября на виниле, CD и в цифровом виде на Dark Descent Records в США и на Pulverised Records в Европе.
Трек-лист альбома:
"A Plea For Divine Necromancy"
"Så Förgås Världens Härlighet"
"Vi Föddes I Samma Grav"
"Profaned Is The Blood Of The Covenant"
"The Ashes Of Our Defeat"
"The Silent Observer"
"Här Finns Ingen Nåd"
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