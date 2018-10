сегодня



Новая песня VALDUR Группа VALDUR опубликовала для прослушивания свою новую песню "Divine Halls Of Obscurity: Part II" из выходящего 19 октября на Bloody Mountain Records альбома "Goat Of Iniquity".



Трек-лист:



"Divine Halls Of Obscurity Pt. I"

"Goat Of Iniquity" / "Devouring The Whore Of Darkness"

"Divine Halls Of Obscurity Pt. II"

"Spiritual Exhaust (The Beyond)"

"Inhale The Floodgates Open"

"(Iniquitous)"

















