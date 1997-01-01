ENTROPY обнародовали обложку и название нового альбома
Канадские металлисты ENTROPY в данный момент сочиняют и ведут подготовительную работу к записи своего четвёртого студийного релиза.
Новый EP, получивший название "Force Convergence", будет записан в начале следующего года в монреальской студии Uplift при поддержке Kevin'а Jardine. Новая работа выйдет в различных форматах весной 2019 года. Обложку создал Yan Sek.
НELLECTOR
Новость века!!!!!!!!!!!!!!!!!
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