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*Entropy*



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ENTROPY обнародовали обложку и название нового альбома

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Канадские металлисты ENTROPY в данный момент сочиняют и ведут подготовительную работу к записи своего четвёртого студийного релиза.

Новый EP, получивший название "Force Convergence", будет записан в начале следующего года в монреальской студии Uplift при поддержке Kevin'а Jardine. Новая работа выйдет в различных форматах весной 2019 года. Обложку создал Yan Sek.

ENTROPY Reveal Title, Cover Art Of Forthcoming Studio Effort




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR
3 окт 2018, 15:17		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новость века!!!!!!!!!!!!!!!!!


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