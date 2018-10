сегодня



Новая песня группы ROAD WARRIOR Австралийские тру металлисты ROAD WARRIOR выпустят новую работу, получившую название "Power", 12 октября на Gates Of Hell Records. Запись материала проходила в студии Against The Grain:



"Don't Fight Fate"

"On Iron Wing"

"Devils In Waiting"

"I Am The Hunger"

"Tease n' Torture"

"Sweating Out The Poison"

"Back Alley Tokyo Woman"

"The Future Is Passed"



Композиция "Sweating Out The Poison" доступна для прослушивания ниже.













+0 -2









просмотров: 220