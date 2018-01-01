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*Road Warrior*



23 окт 2018 : 		 Новая песня группы ROAD WARRIOR

21 авг 2018 : 		 Новый альбом ROAD WARRIOR выйдет осенью

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Новая песня группы ROAD WARRIOR

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Австралийские тру металлисты ROAD WARRIOR выпустят новую работу, получившую название "Power", 12 октября на Gates Of Hell Records. Запись материала проходила в студии Against The Grain:

"Don't Fight Fate"
"On Iron Wing"
"Devils In Waiting"
"I Am The Hunger"
"Tease n' Torture"
"Sweating Out The Poison"
"Back Alley Tokyo Woman"
"The Future Is Passed"

Композиция "Sweating Out The Poison" доступна для прослушивания ниже.

Australia's ROAD WARRIOR Streaming New Song "Sweating Out The Poison"





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