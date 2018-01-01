|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня группы ROAD WARRIOR
Австралийские тру металлисты ROAD WARRIOR выпустят новую работу, получившую название "Power", 12 октября на Gates Of Hell Records. Запись материала проходила в студии Against The Grain:
"Don't Fight Fate"
"On Iron Wing"
"Devils In Waiting"
"I Am The Hunger"
"Tease n' Torture"
"Sweating Out The Poison"
"Back Alley Tokyo Woman"
"The Future Is Passed"
Композиция "Sweating Out The Poison" доступна для прослушивания ниже.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).