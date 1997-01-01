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*Hate Squad*



3 окт 2018 : 		 HATE SQUAD в декабре выпустят новый альбом

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26 дек 2007 : 		 Анонсировано название нового альбома HATE SQUAD

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HATE SQUAD в декабре выпустят новый альбом

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Они вернулись! Немцы HATE SQUAD выпустят свой новый альбом "Reborn From Ashes" 7 декабря на Massacre Records. Диск выйдет в виде диджипака, а также винила и будет доступен в цифровом формате. Альбом продюсировал, микшировал и делал мастеринг Eike O. Freese в Chameleon Studios. Оформление для альбома делал Hiko Kramer.

Трек-лист:

"Against All Odds"
"Death List"
"Amok"
"Reborn From Ashes"
"Retaliation Promise"
"Until I Die"
"Regain The Strength"
"Know Your Enemy"
"Hate Factory"
"2 Miles Behind Enemy Lines"
"Fuck Cancer!"

HATE SQUAD To Release Reborn From Ashes Album In December; Details Revealed




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