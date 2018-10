сегодня



Второй трейлер к концертному релизу AMON AMARTH AMON AMARTH опубликовали второй трейлер к новому концертному релизу "The Pursuit Of Vikings: 25 Years In The Eye Of The Storm", выходящему 16 ноября, — он доступен ниже.









**Note: special edition hardcover book contains all of the above, plus audio from T-Stage Show: August 16, 2017**





















