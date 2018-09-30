DEATH ANGEL начали запись нового альбома

Американская группа DEATH ANGEL отправилась в студию AudioHammer в Сэнфорде, штат Флорида, чтобы начать запись своего девятого альбома. Продюсером нового диска в очередной раз стал Jason Suecof, он же продюсировал два предыдущих альбома группы — "Relentless Retribution" и "The Dream Calls For Blood".
Ранее в этом году вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda рассказал в интервью для The Metal Voice, что новая работа будет более «агрессивной» и «напористой», но при этом она сохранит разнообразность "The Evil Divide". «У нас всегда есть свои небольшие нюансы, которые мы добавляем в звучание, чего другие трэш-группы просто не делают, и я думаю, что это выделяет нас среди них, — объяснил он. — Я не знаю, насколько это хорошо, но в этом есть оригинальность, и к этому мы всегда стремимся».
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