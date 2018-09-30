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*Death Angel*



3 окт 2018 : 		 DEATH ANGEL начали запись нового альбома

5 июн 2018 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

30 май 2018 : 		 Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к DEATH ANGEL

4 апр 2018 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о решении SLAYER

23 янв 2018 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о разнице между аудиторией в Европе и США

22 ноя 2017 : 		 DEATH ANGEL исполнили композицию AC/DC в память о Малкольме Янге

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEATH ANGEL на ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL

7 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DEATH ANGEL

23 дек 2016 : 		 DEATH ANGEL исполняют BLACK SABBATH

3 ноя 2016 : 		 DEATH ANGEL на EMGtv

22 сен 2016 : 		 DEATH ANGEL на EMGtv

18 авг 2016 : 		 DEATH ANGEL на EMGtv

20 июн 2016 : 		 Гитарист DEATH ANGEL выступил со своим бывшим коллегой

8 июн 2016 : 		 Успехи в чартах DEATH ANGEL

2 июн 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

29 май 2016 : 		 Покойный Ник Менца хотел создать совместный проект с гитаристом DEATH ANGEL

28 май 2016 : 		 DEATH ANGEL выступили в магазине

26 май 2016 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

24 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

19 май 2016 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

16 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

2 май 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

29 апр 2016 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

18 апр 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

11 апр 2016 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

7 апр 2016 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

30 мар 2016 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

28 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

21 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

19 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

1 мар 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления DEATH ANGEL

18 фев 2016 : 		 Новый альбом DEATH ANGEL выйдет в мае

26 янв 2016 : 		 DEATH ANGEL завершили работу над альбомом

20 дек 2015 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

18 дек 2015 : 		 Вокалист DEATH ANGEL о новом альбоме

17 сен 2015 : 		 DEATH ANGEL начнут запись в октябре

14 июл 2015 : 		 Трейлер нового DVD DEATH ANGEL

11 июл 2015 : 		 Концертная песня DEATH ANGEL

27 июн 2015 : 		 Концертная песня DEATH ANGEL

4 июн 2015 : 		 Трейлер нового DVD DEATH ANGEL

2 июн 2015 : 		 DEATH ANGEL о новом альбоме

21 май 2015 : 		 Обложка концертного релиза DEATH ANGEL

12 май 2015 : 		 DVD DEATH ANGEL выйдет в июле

6 май 2015 : 		 DEATH ANGEL начнут запись в октябре

24 фев 2015 : 		 Барабанщик DEATH ANGEL сломал ногу, вынося мусор

3 янв 2015 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL с оригинальным гитаристом

2 янв 2015 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

28 дек 2014 : 		 Бывший гитарист MEGADETH присоединился на сцене к DEATH ANGEL

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEATH ANGEL

2 май 2014 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

10 фев 2014 : 		 Гитарист METALLICA присоединился на сцене к DEATH ANGEL

6 фев 2014 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

15 дек 2013 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

5 дек 2013 : 		 Музыканты DEATH ANGEL на EMG TV

11 окт 2013 : 		 Новый альбом DEATH ANGEL доступен для прослушивания

8 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

3 окт 2013 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

26 сен 2013 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

24 сен 2013 : 		 Видео с текстом от DEATH ANGEL

19 сен 2013 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

10 сен 2013 : 		 Трейлер нового альбома DEATH ANGEL

5 сен 2013 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

19 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома DEATH ANGEL

7 авг 2013 : 		 Обложка нового альбома DEATH ANGEL

10 июл 2013 : 		 DEATH ANGEL завершили мастеринг

6 июл 2013 : 		 DEATH ANGEL завершили сведение

27 май 2013 : 		 DEATH ANGEL завершили запись вокала

29 мар 2013 : 		 DEATH ANGEL начнут запись в апреле

31 янв 2013 : 		 DEATH ANGEL работают над новым материалом

24 дек 2012 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

3 ноя 2012 : 		 KIRK HAMMETT исполнил песню METALLICA 'Trapped Under Ice' с DEATH ANGEL

30 окт 2012 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

29 окт 2012 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

8 авг 2012 : 		 Видео полного концерта DEATh ANGEL

28 июн 2012 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

23 май 2012 : 		 Переиздание дебюта DEATH ANGEL выйдет в июне

8 май 2012 : 		 У DEATH ANGEL есть "костяк" для пяти песен

1 май 2012 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

31 мар 2012 : 		 DEATH ANGEL написали "достаточно материала" для нового альбома

27 фев 2012 : 		 DEATH ANGEL выступили с оригинальным гитаристом

24 янв 2012 : 		 Видео с выступления DEATH ANGEL

25 июл 2011 : 		 DEATH ANGEL ответили на вопросы поклонников

24 мар 2011 : 		 DEATH ANGEL выпустят DVD

14 фев 2011 : 		 DEATH ANGEL исполнили "Heaven And Hell"

25 янв 2011 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

16 ноя 2010 : 		 Новое видео DEATH ANGEL

22 сен 2010 : 		 RODRIGO Y GABRIELA гордятся тем, что являются частью альбома DEATH ANGEL

15 сен 2010 : 		 Две новые песни DEATH ANGEL

20 авг 2010 : 		 Музыка DEATH ANGEL использована в психологическом исследовании

22 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DEATH ANGEL

6 июл 2010 : 		 Новая песня DEATH ANGEL

2 июл 2010 : 		 Обложка нового альбома DEATH ANGEL

15 июн 2010 : 		 Новый альбом DEATH ANGEL выйдет в августе

1 июн 2010 : 		 Гитарист DEATH ANGEL о смерти DEBBIE ABONO

16 мар 2010 : 		 DEATH ANGEL приступили к записи нового альбома

1 фев 2010 : 		 Бывший ударник DEATH ANGEL основал новый проект

1 апр 2009 : 		 DEATH ANGEL выпускают DVD

11 янв 2009 : 		 DEATH ANGEL анонсировали нового басиста

19 дек 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома DEATH ANGEL

9 ноя 2007 : 		 DEATH ANGEL заканчивают запись "Killing Season"

25 окт 2007 : 		 DEATH ANGEL объявили название нового альбома

9 авг 2007 : 		 Гитарист DEATH ANGEL завершил работу над сольником

6 июл 2007 : 		 Фронтмэн DEATH ANGEL попал в больницу

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DEATH ANGEL начали запись нового альбома

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Американская группа DEATH ANGEL отправилась в студию AudioHammer в Сэнфорде, штат Флорида, чтобы начать запись своего девятого альбома. Продюсером нового диска в очередной раз стал Jason Suecof, он же продюсировал два предыдущих альбома группы — "Relentless Retribution" и "The Dream Calls For Blood".

Ранее в этом году вокалист DEATH ANGEL Mark Osegueda рассказал в интервью для The Metal Voice, что новая работа будет более «агрессивной» и «напористой», но при этом она сохранит разнообразность "The Evil Divide". «У нас всегда есть свои небольшие нюансы, которые мы добавляем в звучание, чего другие трэш-группы просто не делают, и я думаю, что это выделяет нас среди них, — объяснил он. — Я не знаю, насколько это хорошо, но в этом есть оригинальность, и к этому мы всегда стремимся».



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Petrovich Sexyy
3 окт 2018, 19:25		Вот на этих парней рассчитываю.

Flashback
3 окт 2018, 20:04		Юхуууу!

Ухналь
3 окт 2018, 20:12		Ну ждём, чо...

HELLECTOR
3 окт 2018, 20:55		Петрович! Не зря я тебя полюбил!


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