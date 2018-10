сегодня



Новый сингл HIGH ON FIRE Новый сингл HIGH ON FIRE под названием "Spewn From The Earth", который вошёл в альбом "Electric Messiah", выпущенный 5 октября на Entertainment One (eOne), можно послушать ниже.



Трек-лист:



01. Spewn From The Earth

02. Steps Of The Ziggurat/House Of Enlil

03. Electric Messiah

04. Sanctioned Annihilation

05. The Pallid Mask

06. God Of The Godless

07. Freebooter

08. The Witch And The Christ

