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Видеотрейлер к сборнику LED ZEPPELIN 27 сентября 1968 года John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page и Robert Plant отправились в лондонскую студию Olympic, где начали запись своего дебютного альбома как LED ZEPPELIN. Альбом был записан за 36 часов. Продюсером пластинки был Jimmy Page, а вышла она в январе 1969 года на Atlantic Records и была признана одной из легендарных работ в истории рок-н-ролла.



Чтобы отпраздновать золотой юбилей альбома, группа решила выпустить три цифровых релиза. Видеотрейлер к сборнику "Led Zeppelin x Led Zeppelin" доступен ниже.



Трек-лист "Led Zeppelin x Led Zeppelin":





01. Immigrant Song

02. Rock And Roll (Sunset Sound Mix)

03. Whole Lotta Love

04. Black Dog

05. Stairway To Heaven

06. Good Times Bad Times

07. Going To California

08. Ramble On

09. Kashmir

10. Over The Hills And Far Away

11. Hey Hey What Can I Do

12. D'Yer Maker

13. When The Levee Breaks

14. All My Love

15. Babe I'm Gonna Leave You

16. Heartbreaker

17. Dazed And Confused

18. The Song Remains The Same

19. Fool In The Rain

20. The Ocean

21. What Is And What Should Never Be

22. Houses Of The Holy

23. Since I've Been Loving You

24. Misty Mountain Hop

25. Communication Breakdown

26. Thank You

27. No Quarter

28. Trampled Under Foot

29. I Can't Quit You Babe

30. In The Evening















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