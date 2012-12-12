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*Led Zeppelin*



4 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к сборнику LED ZEPPELIN

1 окт 2018 : 		 Федеральный апелляционный суд приказал провести новое судебное разбирательство по делу о плагиате в песне LED ZEPPELIN "Stairway to Heaven"

28 сен 2018 : 		 LED ZEPPELIN выпустили три цифровых релиза

21 сен 2018 : 		 LED ZEPPELIN планируют запустить стриминговый сервис с архивными концертами

6 сен 2018 : 		 Программа о классическом концерте LED ZEPPELIN доступна для прослушивания

27 авг 2018 : 		 Тизер юбилейной книги о LED ZEPPELIN

24 авг 2018 : 		 Рассказ об издании концертного релиза LED ZEPPELIN

1 июл 2018 : 		 Фрагмент переиздания LED ZEPPELIN

22 июн 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет осенью

1 июн 2018 : 		 Установлена статуя барабанщику LED ZEPPELIN

4 май 2018 : 		 Набор уроков для гитары от LED ZEPPELIN

2 май 2018 : 		 LED ZEPPELIN вновь первые

1 апр 2018 : 		 Специальное издание книги о LED ZEPPELIN

21 мар 2018 : 		 Фрагмент нового релиза LED ZEPPELIN

17 мар 2018 : 		 Рассказ о новом релизе LED ZEPPELIN

6 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о том, почему ему неинтересен реюнион LED ZEPPELIN

2 мар 2018 : 		 ROBERT PLANT о юбилее LED ZEPPELIN

28 фев 2018 : 		 Новый сингл LED ZEPPELIN выйдет весной

15 фев 2018 : 		 JIMMY PAGE о возможности новых концертов LED ZEPPELIN

2 фев 2018 : 		 Иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN выйдет осенью

28 янв 2018 : 		 LED ZEPPELIN на арфах

25 янв 2018 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN выйдет весной

22 дек 2017 : 		 Книга о LED ZEPPELIN выйдет в 2018

27 сен 2017 : 		 Дети о LED ZEPPELIN

20 июн 2017 : 		 Барабанщик LED ZEPPELIN удостоен памятной таблички

5 май 2017 : 		 LED ZEPPELIN не выступят на DESERT TRIP

11 апр 2017 : 		 Песня LED ZEPPELIN в трейлере к будущему фильму о Торе

9 фев 2017 : 		 10 худших песен LED ZEPPELIN

22 дек 2016 : 		 Адвокат, который участвовал в деле против LED ZEPPELIN, заявил, что судьи сговорились отстранить его от юридической практики

25 сен 2016 : 		 Успехи в чартах LED ZEPPELIN

22 сен 2016 : 		 JIMMY PAGE: «С LED ZEPPELIN ещё не покончено»

16 сен 2016 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN о новой версии BBC Sessions

15 сен 2016 : 		 Новое видео LED ZEPPELIN

14 сен 2016 : 		 Нереализованный трек LED ZEPPELIN

8 сен 2016 : 		 Нереализованный трек LED ZEPPELIN

26 авг 2016 : 		 Нереализованный трек LED ZEPPELIN

12 авг 2016 : 		 Трейлер к делюкс-изданию LED ZEPPELIN

29 июл 2016 : 		 Фрагмент нового концертного релиза LED ZEPPELIN

22 июл 2016 : 		 Расширенная версия LED ZEPPELIN "BBC Sessions" выйдет осенью

24 июн 2016 : 		 LED ZEPPELIN выиграли суд

21 июн 2016 : 		 LED ZEPPELIN отказались от 14 миллионов за два новых концерта

21 июн 2016 : 		 Музыканты LED ZEPPELIN просят судью вынести решение по делу о плагиате

16 июн 2016 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN дал показания в суде

27 май 2016 : 		 Участники LED ZEPPELIN согласились прийти в суд

19 май 2016 : 		 Участников LED ZEPPELIN могут принудить к появлению в суде

4 май 2016 : 		 Дело по слушанию LED ZEPPELIN вновь отложено

28 апр 2016 : 		 LED ZEPPELIN могут потерять один доллар по делу о плагиате

26 апр 2016 : 		 Участники LED ZEPPELIN "спрятались"

21 апр 2016 : 		 OZZY OSBOURNE и члены LED ZEPPELIN среди самых богатых музыкантов Англии

17 апр 2016 : 		 KOBE BRYANT побил рекорд LED ZEPPELIN

12 апр 2016 : 		 LED ZEPPELIN не смогли избежать суда

4 апр 2016 : 		 Дата слушания по делу LED ZEPPELIN

29 фев 2016 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN: «Я не слышал песни SPIRIT»

10 фев 2016 : 		 Суд по плагиату LED ZEPPELIN состоится в мае

5 фев 2016 : 		 Музыкантов LED ZEPPELIN допросили по делу о плагиате

31 янв 2016 : 		 DAVE LOMBARDO исполняет LED ZEPPELIN

15 ноя 2015 : 		 Музыканты LED ZEPPELIN, R.E.M.исполнили кавер-версию LED ZEPPELIN

29 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "Coda"

28 июл 2015 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN: «Смерть Джона стала огромной потерей для всех»

16 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "Coda"

1 июл 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "In Through The Out Door"

21 июн 2015 : 		 MADONNA исполняет LED ZEPPELIN

18 июн 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома LED ZEPPELIN "Presence"

8 июн 2015 : 		 Новая песня LED ZEPPELIN

4 июн 2015 : 		 Переиздания LED ZEPPELIN выйдет в июле

26 май 2015 : 		 LED ZEPPELIN отрицают какие-либо сходства в “Stairway To Heaven”

1 апр 2015 : 		 Интерактивное видео LED ZEPPELIN

26 фев 2015 : 		 Переиздание LED ZEPPELIN штурмует чарты

12 фев 2015 : 		 Предварительный микс "Trampled Under Foot" LED ZEPPELIN

5 фев 2015 : 		 Рассказ о делюкс-издании 'Physical Graffiti' LED ZEPPELIN

21 янв 2015 : 		 Предварительный микс "Houses Of The Holy" LED ZEPPELIN

12 янв 2015 : 		 Новое переиздание LED ZEPPELIN выйдет в феврале

25 ноя 2014 : 		 JIMMY PAGE о реюнионе LED ZEPPELIN

19 ноя 2014 : 		 RICHARD BRANSON: «В истории о реюнионе LED ZEPPELIN нет ни капли правды»

11 ноя 2014 : 		 ROBERT PLANT назвал историю о реюнионе LED ZEPPELIN "фуфлом"

10 ноя 2014 : 		 Вокалист LED ZEPPELIN отклонил предложение о более чем 500 млн фунтов за реюнион группы

5 ноя 2014 : 		 PHIL COLLINS назвал реюнион LED ZEPPELIN «катастрофой»

31 окт 2014 : 		 Новое видео LED ZEPPELIN

29 окт 2014 : 		 JIMMY PAGE объяснил почему LED ZEPPELIN распались

28 окт 2014 : 		 JIMMY PAGE не собирался переписывать историю LED ZEPPELIN новыми ремастерами

17 окт 2014 : 		 Альтернативная версия классики LED ZEPPELIN

11 окт 2014 : 		 Рассказ об издании 'Houses Of The Holy' LED ZEPPELIN

12 сен 2014 : 		 LED ZEPPELIN наняли адвоката *NSYNC

31 авг 2014 : 		 Редкая версия 'Black Dog' LED ZEPPELIN

1 авг 2014 : 		 ROBERT PLANT «разочарован и озадачен» заявлением JIMMY PAGE'а

31 июл 2014 : 		 Новые переиздания LED ZEPPELIN выйдут в октябре

30 май 2014 : 		 Ранее нереализованный трек LED ZEPPELIN

28 май 2014 : 		 Новое видео LED ZEPPELIN

20 май 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании ремастированной версии LED ZEPPELIN "III"

13 май 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании ремастированной версии LED ZEPPELIN "II"

6 май 2014 : 		 Ранняя версия "Whole Lotta Love" LED ZEPPELIN

28 апр 2014 : 		 ROBERT PLANT: «Шансы на реюнион LED ZEPPELIN равны нулю»

23 апр 2014 : 		 Рассказ о делюкс-издании ремастированной версии LED ZEPPELIN "I"

15 апр 2014 : 		 Концертные песни LED ZEPPELIN

11 апр 2014 : 		 Концертные треки от LED ZEPPELIN

17 мар 2014 : 		 Делюкс-издания первых трех альбомов LED ZEPPELIN выйдет в июне

28 янв 2014 : 		 LED ZEPPELIN получили Грэмми

4 янв 2014 : 		 JIMMY PAGE обещает переиздания первых трех альбомов LED ZEPPELIN в 2014

18 дек 2013 : 		 JIMMY PAGE о переизданиях LED ZEPPELIN

16 ноя 2013 : 		 JIMMY PAGE подтвердил, что переиздания альбомов LED ZEPPELIN будут содержать ранее неизданный материал

21 окт 2013 : 		 Robert Plant обнаружил неизданные песни LED ZEPPELIN

15 сен 2013 : 		 В несостоявшемся выступлении LED ZEPPELIN на гала-концерте '12.12.12.' виноват Jimmy Page

8 май 2013 : 		 LED ZEPPELIN отказали Биллу Клинтону

24 апр 2013 : 		 Менеджер Page'a о переизданиях LED ZEPPELIN

22 мар 2013 : 		 LED ZEPPELIN получили награду ECHO

7 мар 2013 : 		 LED ZEPPELIN будут увековечены на Музыкальной Аллее Славы

7 фев 2013 : 		 JIMMY PAGE и JOHN PAUL JONES так и не смогли выбрать вокалиста

1 фев 2013 : 		 LED ZEPPELIN получат награду ECHO

9 янв 2013 : 		 Каталог LED ZEPPELIN может стать доступен online

4 янв 2013 : 		 Гитарист LED ZEPPELIN подвел итоги года

9 дек 2012 : 		 JIMMY PAGE: "Других концертов LED ZEPPELIN уже не будет"

3 дек 2012 : 		 LED ZEPPELIN получили награду от Барака Обамы за вклад в американскую культуру

27 ноя 2012 : 		 JIMMY PAGE о ремастированных изданиях LED ZEPPELIN

23 ноя 2012 : 		 JIMMY PAGE о реюнионе LED ZEPPELIN'07: "Кое-кто из нас думал, что мы продолжим"

15 ноя 2012 : 		 Книга с аккордами от LED ZEPPELIN

15 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD LED ZEPPELIN

14 ноя 2012 : 		 Реклама нового релиза LED ZEPPELIN

8 ноя 2012 : 		 Rolling Stone выбрали лучшую песню LED ZEPPELIN

3 ноя 2012 : 		 Переиздания LED ZEPPELIN выйдут в 2013

1 ноя 2012 : 		 Фрагмент нового DVD LED ZEPPELIN

30 окт 2012 : 		 JIMMY PAGE ремастирует каталог LED ZEPPELIN

23 окт 2012 : 		 GENE SIMMONS сказал, что он давал 200 миллионов долларов на реюнион LED ZEPPELIN

16 окт 2012 : 		 Видео полной пресс-конференции LED ZEPPELIN

14 окт 2012 : 		 Интервью участников LED ZEPPELIN на премьере 'Celebration Day'

12 окт 2012 : 		 KIRK HAMMETT: LED ZEPPELIN "были саундтреком моей молодости"

11 окт 2012 : 		 Участники METALLICA, KISS, FOREIGNER посетили премьеру фильма LED ZEPPELIN

9 окт 2012 : 		 JIMMY PAGE "не видит" новых шоу LED ZEPPELIN

6 окт 2012 : 		 Тизер нового DVD LED ZEPPELIN

5 окт 2012 : 		 Виджет от LED ZEPPELIN

29 сен 2012 : 		 Режиссер фильма о LED ZEPPELIN сказал, что никакого реюниона не будет

22 сен 2012 : 		 Видео полной пресс-конференции LED ZEPPELIN

21 сен 2012 : 		 Фрагмент из нового релиза LED ZEPPELIN

13 сен 2012 : 		 Трейлер нового DVD LED ZEPPELIN

13 сен 2012 : 		 "Celebration Day'" LED ZEPPELIN выйдет в прокат

12 сен 2012 : 		 Фрагмент из нового релиза LED ZEPPELIN

11 сен 2012 : 		 Новый ролик на официальном Youtube-канале LED ZEPPELIN

9 сен 2012 : 		 Скоро объявят дату выхода записи реюнион-шоу LED ZEPPELIN

7 сен 2012 : 		 По слухам, концерт LED ZEPPELIN 2007 года выйдет на DVD в ноябре

30 дек 2011 : 		 Шансы увидеть LED ZEPPELIN на открытии Олимпиады в Лондоне невелики

20 ноя 2011 : 		 Альбом LED ZEPPELIN "IV" вернулся в Top 200

5 ноя 2011 : 		 JASON BONHAM: "Реюнион LED ZEPPELIN не случится"

23 дек 2010 : 		 JASON BONHAM надеется на выпуск DVD с реюнион-шоу LED ZEPPELIN

17 окт 2010 : 		 Новая книга "LZ-'75" о LED ZEPPELIN

25 сен 2010 : 		 LED ZEPPELIN возглавили Top 50 гитарных соло

19 сен 2010 : 		 Новый трибьют LED ZEPPELIN выйдет в октябре

24 авг 2010 : 		 PHIL COLLINS: "Я хотел уйти со сцены во время концерта LED ZEPPELIN Live Aid"

23 авг 2010 : 		 ROBERT PLANT: "Выступление на O2 было лучшим шоу LED ZEPPELIN с 1975 года"

15 авг 2010 : 		 JASON BONHAM: «Я был бы рад реюниону LED ZEPPELIN»

8 авг 2010 : 		 Реюнион-шоу LED ZEPPELIN оказалось «слишком тяжёлым» для Robert'a Plant'a

30 июн 2010 : 		 LED ZEPPELIN позаимствовали песню у фолк-исполнителя?

18 апр 2010 : 		 Песню LED ZEPPELIN назвали лучшей

23 мар 2010 : 		 LED ZEPPELIN близки к тому, чтобы стать хэдлайнерами фестиваля DOWNLOAD

30 окт 2009 : 		 John Paul Jones рассказал, почему не состоялся тур

9 янв 2009 : 		 Менеджер Page'a: "LED ZEPPELIN не будет! Все кончено"

8 янв 2009 : 		 Менеджер JIMMY PAGE'a защищает желание записи и турне без PLANT'a

19 дек 2008 : 		 DAVID COVERDALE: "LED ZEPPELIN должны записать альбом"

17 дек 2008 : 		 JEFF BECK разрушает планы реюниона LED ZEPPELIN

29 ноя 2008 : 		 Robert Plant прокомментировал возможность тура LED ZEPPELIN без его участия

19 ноя 2008 : 		 Новый трибьют LED ZEPPELIN выйдет в этом месяце

23 сен 2008 : 		 LED ZEPPELIN без Robert'a Plant'a?

22 сен 2008 : 		 Robert Plant: "LED ZEPPELIN никогда не знали своих фанатов"

20 июн 2008 : 		 Композиция LED Zeppelin "Stairway To Heaven" стоит $572 млн

12 май 2008 : 		 LED ZEPPELIN готовы тряхнуть стариной?

6 май 2008 : 		 LED ZEPPELIN номинированы на награду Mojo

23 апр 2008 : 		 Вышел сборник LED ZEPPELIN

31 мар 2008 : 		 LED ZEPPELIN не спешат выпускать DVD с реюнион-концерта

6 мар 2008 : 		 Robert Plant отказался от мирового турне с LED ZEPPELIN

14 фев 2008 : 		 TODD RUNDGREN: "ROBERT PLANT в LED ZEPPELIN только ради денег"

29 янв 2008 : 		 Реюнион-тур LED ZEPPELIN откладывается до сентября

14 янв 2008 : 		 Средняя цена билета на реюнион LED ZEPPELIN составила $14700

17 дек 2007 : 		 LED ZEPPELIN отыграют три концерта на Madison Square Garden?

14 дек 2007 : 		 Видео с реюнион-концерта LED ZEPPELIN стало настоящим хитом

13 дек 2007 : 		 Продажи бэк-каталога LED ZEPPELIN подскочили в разы

12 дек 2007 : 		 Профессиональный клип с реюниона LED ZEPPELIN

3 дек 2007 : 		 John Paul Johnes и Jimmy Page обсуждают реюнион LED ZEPPELIN

20 ноя 2007 : 		 "Stairway To Heaven" от LED ZEPPELIN попала в Top 40

18 ноя 2007 : 		 LED ZEPPELIN : "Stairway To Heaven" дебютировала в чартах

26 окт 2007 : 		 Комментарии Robert'а Plant'а по поводу реюниона LED ZEPPELIN

10 окт 2007 : 		 Дрязги вокруг концерта LED ZEPPELIN

8 окт 2007 : 		 LED ZEPPELIN: Счастливые обладатели билетов делятся впечатлениями

5 окт 2007 : 		 Реюнион LED ZEPPELIN: а что потом?

13 сен 2007 : 		 LED ZEPPELIN: официальное заявление о концерте?

3 июл 2007 : 		 Robert Plant опроверг слухи о воссоединении LED ZEPPELIN

26 сен 2002 : 		 Фотоальбом LED ZEPPELIN

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Видеотрейлер к сборнику LED ZEPPELIN

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27 сентября 1968 года John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page и Robert Plant отправились в лондонскую студию Olympic, где начали запись своего дебютного альбома как LED ZEPPELIN. Альбом был записан за 36 часов. Продюсером пластинки был Jimmy Page, а вышла она в январе 1969 года на Atlantic Records и была признана одной из легендарных работ в истории рок-н-ролла.

Чтобы отпраздновать золотой юбилей альбома, группа решила выпустить три цифровых релиза. Видеотрейлер к сборнику "Led Zeppelin x Led Zeppelin" доступен ниже.

Трек-лист "Led Zeppelin x Led Zeppelin":


01. Immigrant Song
02. Rock And Roll (Sunset Sound Mix)
03. Whole Lotta Love
04. Black Dog
05. Stairway To Heaven
06. Good Times Bad Times
07. Going To California
08. Ramble On
09. Kashmir
10. Over The Hills And Far Away
11. Hey Hey What Can I Do
12. D'Yer Maker
13. When The Levee Breaks
14. All My Love
15. Babe I'm Gonna Leave You
16. Heartbreaker
17. Dazed And Confused
18. The Song Remains The Same
19. Fool In The Rain
20. The Ocean
21. What Is And What Should Never Be
22. Houses Of The Holy
23. Since I've Been Loving You
24. Misty Mountain Hop
25. Communication Breakdown
26. Thank You
27. No Quarter
28. Trampled Under Foot
29. I Can't Quit You Babe
30. In The Evening

LED ZEPPELIN - Official Video Trailer Launched For Led Zeppelin x Led Zeppelin Collection






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