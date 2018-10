сегодня



Концертное видео GRAHAM BONNET BAND "Long Island Tea", новое концертное видео группы THE GRAHAM BONNET BAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Meanwhile, Back In The Garage", который доступен в виде CD/LP/MP3 и на лимитированном издании в виде двух 180-граммовых виниловых пластинок серебряного цвета.



В эту работу вошли 13 новых песен с вокалом Bonnet'а, а также бонусный DVD со съёмками концерта в Live From Daryl’s House, который состоялся в начале 2018 года.



Запись продюсировали Jimmy Waldo и Giles Lavery, а сведением и мастерингом занимался Andy Haller.



Трек-лист:



CD:

"Meanwhile, Back In The Garage"

"The Hotel"

"Livin’ In Suspicion"

"Incest Outcest U.S.A."

"Long Island Tea"

"The House"

"Sea Of Trees"

"Man On The Corner"

"We Don’t Need Another Hero"

"America…Where Have You Gone?"

"Heading Toward The Light"

"Past Lives"

"The Crying Chair"

"Starcarr Lane" (Live From Daryl’s House 2018)



DVD (Live From Daryl’s House 2018):

"Night Of The Shooting Star" (Intro)

"Too Young To Die, Too Drunk To Live"

"All Night Long"

"Night Games"

"California Air"

"God Blessed Video"

"Stand In Line"

"Island In The Sun"

"Desert Song"

"Starcarr Lane"

"Jet To Jet"

"S.O.S."

"Into The Night"

"Samurai"

"Skyfire"

"Since You Been Gone"

"Assault Attack"

"Eyes Of The World"

"Hiroshima Mon Amour"

"Lost In Hollywood"



















