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*Saga*



5 окт 2018 : 		 Новое видео SAGA

26 сен 2018 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

17 сен 2018 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет осенью

22 янв 2017 : 		 SAGA планируют финальные концерты

3 окт 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

5 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD SAGA

14 июл 2013 : 		 Концертный релиз SAGA выйдет в сентябре

15 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома SAGA

1 май 2012 : 		 Новый альбом SAGA выйдет в июле

3 фев 2011 : 		 Вокалист SAGA: ""Это так здорово вернуться!".

30 янв 2011 : 		 В SAGA вернулся вокалист

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Новое видео SAGA

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Группа SAGA опубликовала видео на песню "You're Not Alone", которая вошла в концертный альбом "So Good So Far - Live At Rock Of Ages", — увидеть его можно ниже.

Трек-лист:

DVD

"Take A Chance"
"On The Loose"
"Help Me Out"
"Keep It Reel"
"Time's Up"
"Will It Be You? (Chapter Four)"
"Careful Where You Step"
"Frog Bite" (Drum Solo)
"What's It Gonna Be?"
"Someone Should"
"Humble Stance"
"Scratching The Surface"
"You're Not Alone"
"Don't Be Late"
"The Flyer"
"Wind Him Up"

CD

Disc 1:
"Take A Chance"
"On The Loose"
"Help Me Out"
"Keep It Reel"
"Time's Up"
"Will It Be You? (Chapter Four)"
"Careful Where You Step"
"Frog Bite" (Drum Solo)
"What's It Gonna Be?"

Disc 2:
"Someone Should"
"Humble Stance"
"Scratching The Surface"
"You're Not Alone"
"Don't Be Late"
"The Flyer"
"Wind Him Up"

SAGA Releases Video For







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