Новое видео SAGA Группа SAGA опубликовала видео на песню "You're Not Alone", которая вошла в концертный альбом "So Good So Far - Live At Rock Of Ages", — увидеть его можно ниже.



Трек-лист:



DVD



"Take A Chance"

"On The Loose"

"Help Me Out"

"Keep It Reel"

"Time's Up"

"Will It Be You? (Chapter Four)"

"Careful Where You Step"

"Frog Bite" (Drum Solo)

"What's It Gonna Be?"

"Someone Should"

"Humble Stance"

"Scratching The Surface"

"You're Not Alone"

"Don't Be Late"

"The Flyer"

"Wind Him Up"



CD



Disc 1:

"Take A Chance"

"On The Loose"

"Help Me Out"

"Keep It Reel"

"Time's Up"

"Will It Be You? (Chapter Four)"

"Careful Where You Step"

"Frog Bite" (Drum Solo)

"What's It Gonna Be?"



Disc 2:

"Someone Should"

"Humble Stance"

"Scratching The Surface"

"You're Not Alone"

"Don't Be Late"

"The Flyer"

"Wind Him Up"

















