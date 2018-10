сегодня



Бывшие участники TYGERS OF PAN TANG в PURSER/DEVERILL Бывшие участники TYGERS OF PAN TANG Fred Purser и Jon Deverill собрали новую группу PURSER/DEVERILL, заключившую контракт с лейблом Mighty Music, на котором 14 декабря на виниле, в цифровом виде и на CD состоится релиз дебютного альбома "Square One" — тизер к нему доступен ниже.













+0 -0









просмотров: 31