Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA "Devonian: Nascent", новая песня THE OCEAN, доступна для прослушивания ниже. В записи этой композиции принимал участие вокалист KATATONIA Jonas Renkse. Трек войдёт в новый альбом "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", выход которого намечен на 2 ноября на Metal Blade Records.



Трек-лист:



“The Cambrian Explosion”

“Cambrian II: Eternal Recurrence”

“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”

“Silurian: Age Of Sea Scorpions”

“Devonian: Nascent”

“The Carboniferous Rainforest Collapse”

“Permian: The Great Dying”

















