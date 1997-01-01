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*The Ocean*



4 окт 2018 : 		 Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA

20 сен 2018 : 		 Трейлер нового альбома THE OCEAN

7 май 2018 : 		 THE OCEAN выпустят новый сингл весной

16 фев 2018 : 		 THE OCEAN работают над новым альбомом

24 дек 2017 : 		 Виниловое издание THE OCEAN выйдет весной

15 окт 2015 : 		 Новая песня THE OCEAN

16 дек 2013 : 		 THE OCEAN нашли нового гитариста

30 сен 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN

28 июл 2013 : 		 Новое видео THE OCEAN

16 апр 2013 : 		 Новая песня THE OCEAN

12 мар 2013 : 		 Новая песня THE OCEAN

18 дек 2012 : 		 Новый альбом THE OCEAN выйдет в апреле

3 май 2011 : 		 Новое видео THE OCEAN

2 ноя 2010 : 		 Выход альбома THE OCEAN отложен

18 окт 2010 : 		 Новая песня THE OCEAN

27 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома THE OCEAN

24 авг 2010 : 		 Детали нового альбома THE OCEAN

7 апр 2010 : 		 Новая песня THE OCEAN

3 фев 2010 : 		 Детали нового альбома THE OCEAN

28 янв 2010 : 		 Семплы нового альбома THE OCEAN

16 ноя 2009 : 		 THE OCEAN объявили имя нового вокалиста

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Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA

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"Devonian: Nascent", новая песня THE OCEAN, доступна для прослушивания ниже. В записи этой композиции принимал участие вокалист KATATONIA Jonas Renkse. Трек войдёт в новый альбом "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", выход которого намечен на 2 ноября на Metal Blade Records.

Трек-лист:

“The Cambrian Explosion”
“Cambrian II: Eternal Recurrence”
“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”
“Silurian: Age Of Sea Scorpions”
“Devonian: Nascent”
“The Carboniferous Rainforest Collapse”
“Permian: The Great Dying”

THE OCEAN Streaming New Song







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