Новая песня THE OCEAN с участием вокалиста KATATONIA
"Devonian: Nascent", новая песня THE OCEAN, доступна для прослушивания ниже. В записи этой композиции принимал участие вокалист KATATONIA Jonas Renkse. Трек войдёт в новый альбом "Phanerozoic", "Phanerozoic I: Palaeozoic", выход которого намечен на 2 ноября на Metal Blade Records.
Трек-лист:
“The Cambrian Explosion”
“Cambrian II: Eternal Recurrence”
“Ordovicium: The Glaciation Of Gondwana”
“Silurian: Age Of Sea Scorpions”
“Devonian: Nascent”
“The Carboniferous Rainforest Collapse”
“Permian: The Great Dying”
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