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Новое видео SIDE EFFECTS
"Don't Turn Away", новое видео хорватской группы SIDE EFFECTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Descending Rabbit Holes", выпущенного 28 сентября.
Трек-лист:
"Don’t Contradict The Fates"
"In The Shadow Of A Crumbled Fort"
"Scratch The Surface"
"Colorblind"
"Don’t Turn Away"
"Diversion"
"The Siren Song"
"Hideout"
"Obituary Of Common Sense"
"Lint"
"Recoil"
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