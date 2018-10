сегодня



Новое видео SIDE EFFECTS "Don't Turn Away", новое видео хорватской группы SIDE EFFECTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Descending Rabbit Holes", выпущенного 28 сентября.



Трек-лист:



"Don’t Contradict The Fates"

"In The Shadow Of A Crumbled Fort"

"Scratch The Surface"

"Colorblind"

"Don’t Turn Away"

"Diversion"

"The Siren Song"

"Hideout"

"Obituary Of Common Sense"

"Lint"

"Recoil"















