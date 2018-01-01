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*Side Effects*



23 окт 2018 : 		 Новое видео SIDE EFFECTS

18 авг 2018 : 		 Новое видео SIDE EFFECTS

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Новое видео SIDE EFFECTS

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"Don't Turn Away", новое видео хорватской группы SIDE EFFECTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Descending Rabbit Holes", выпущенного 28 сентября.

Трек-лист:

"Don’t Contradict The Fates"
"In The Shadow Of A Crumbled Fort"
"Scratch The Surface"
"Colorblind"
"Don’t Turn Away"
"Diversion"
"The Siren Song"
"Hideout"
"Obituary Of Common Sense"
"Lint"
"Recoil"

Croatia's SIDE EFFECTS Reveal вЂњDonвЂ™t Turn AwayвЂќ Video






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