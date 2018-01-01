Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [77]
*COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжё... [37]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [24]
*Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN [21]
*Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA [18]
*
[= ||| все новости группы



*Racetraitor*



23 окт 2018 : 		 Новое видео RACETRAITOR

| - |
|||| сегодня

Новое видео RACETRAITOR

*
zoom
*
* *
"Cataclysm", новое видео группы RACETRAITOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "2042", выходящего в этом году.

Трек-лист:

“Three Minutes Of Hate”
“The Lion And The Lamb”
“Black Xmas”
“By The Time I Get To Pennsylvania…”
“Aylanoor”
“Cataclysm”
“The Cult Of Eschatology”
“Unhinged”
“The Universal Collective Map…”
“Rooz Va Aftab”

RACETRAITOR Debuts вЂњCataclysmвЂќ Video





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 227

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Draconian Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31843090057373    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом