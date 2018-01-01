Новое видео RACETRAITOR

"Cataclysm", новое видео группы RACETRAITOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "2042", выходящего в этом году.
Трек-лист:
“Three Minutes Of Hate”
“The Lion And The Lamb”
“Black Xmas”
“By The Time I Get To Pennsylvania…”
“Aylanoor”
“Cataclysm”
“The Cult Of Eschatology”
“Unhinged”
“The Universal Collective Map…”
“Rooz Va Aftab”
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