Racetraitor







23 окт 2018 : Новое видео RACETRAITOR



сегодня



Новое видео RACETRAITOR "Cataclysm", новое видео группы RACETRAITOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "2042", выходящего в этом году.



Трек-лист:



“Three Minutes Of Hate”

“The Lion And The Lamb”

“Black Xmas”

“By The Time I Get To Pennsylvania…”

“Aylanoor”

“Cataclysm”

“The Cult Of Eschatology”

“Unhinged”

“The Universal Collective Map…”

“Rooz Va Aftab”













