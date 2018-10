сегодня



Новый альбом OMINOUS ECLIPSE доступен для прослушивания целиком Новый альбом канадских металлистов OMINOUS ECLIPSE, получивший название "Sinister", доступен для прослушивания ниже. Диск вышел 14 сентября.



Трек-лист:



"Death By Dissection"

"Sinister"

"Spiral Into Insanity"

"Lost At Sea"

"No Redemption For The Damned"

"Breaking The Chains"

"The Horde"

"Eye Of The Raven"





















