Новый трек NORTHERN CROWN Американские дум-металлисты NORTHERN CROWN опубликовали новый трек под названием "Righteous & Pure" — его можно послушать ниже. Эта песня вошла в альбом "Northern Crown", выходящий 12 октября.



Трек-лист:



“I Am Your Slave”

“Merciless, They Let You Suffer”

“Forged From Nothing”

“Chasing The Sun”

“The Desert And The Wind”

“Righteous & Pure”

“By Demons Bidden”

“Your River”





