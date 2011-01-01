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*Iommi*



5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»

7 июн 2018 : 		 TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival

1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI подарил родному городу песню

9 дек 2016 : 		 TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»

10 авг 2016 : 		 TONY IOMMI о здоровье

29 мар 2016 : 		 TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH

5 мар 2016 : 		 TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом

20 дек 2015 : 		 TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео

21 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду: видео

20 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду

18 май 2015 : 		 TONY IOMMI о трибьюте

13 май 2015 : 		 TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта

19 апр 2015 : 		 Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI

10 апр 2015 : 		 TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»

9 мар 2015 : 		 TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"

7 мар 2015 : 		 Семплы с трибьюта TONY IOMMI

6 мар 2015 : 		 TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии

3 мар 2015 : 		 TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI

11 янв 2015 : 		 TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго

31 окт 2014 : 		 TONY IOMMI написал музыку для "CSI"

30 сен 2014 : 		 TONY IOMMI начал работать учителем

15 июл 2014 : 		 TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом

6 янв 2014 : 		 TONY IOMMI о здоровье

13 апр 2013 : 		 TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем

21 мар 2013 : 		 Видео на песню TONY IOMMI

8 мар 2013 : 		 TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение

4 мар 2013 : 		 TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения

15 фев 2013 : 		 Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?

19 дек 2012 : 		 Фрагменты мемуаров TONY IOMMI

5 ноя 2012 : 		 WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'

10 ноя 2011 : 		 TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл

19 окт 2011 : 		 TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом

24 авг 2011 : 		 TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC

24 дек 2010 : 		 Поздравления от Tony Iommi

23 дек 2010 : 		 TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”

9 дек 2010 : 		 TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении

26 ноя 2010 : 		 TONY IOMMI продолжает работать

13 окт 2010 : 		 TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"

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TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

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Во время сеанса вопросов и ответов 19 августа перед просмотром на британском кинофестивале Whitley Bay Film Festival документального фильма "The End Of The End", посвящённого BLACK SABBATH, гитарист Tony Iommi ответил на вопрос ведущего Chris'a Phipps'a Криса о том, работает ли он над какой-нибудь новой музыкой в данный момент. «Я всё ещё собираю материал, — ответил Iommi. — Я всё ещё сочиняю материал, я записываю идеи на плёнку. Когда эта прекрасная солнечная погода пройдёт и станет мрачной, я отправлюсь в студию и начну запись».

Он продолжил: «Мой инженер, которого я использую для всего, когда я дома, он только что завершил работу над альбомом JUDAS PRIEST. Он закончил с этим, и мы, надеюсь, начнём снова и запишем кое-какие идеи. Я пока не знаю, что это будет, — может, инструментальный альбом. Меня многие просили, чтобы я сделал что-то подобное».

Недавно Iommi рассказал в интервью The List, что собирается начать пересведение альбома BLACK SABBATH 1995 года "Forbidden", в работе над которым принимали участие вокалист Tony Martin, барабанщик Cozy Powell и басист Neil Murray, — он считается худшим диском группы. «Я никогда не был доволен этим альбомом, поэтому я собираюсь разобрать его по частям и заново сделать сведение», — сказал Iommi.



BLACK SABBATH Guitarist TONY IOMMI Is




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