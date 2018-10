сегодня



TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома Во время сеанса вопросов и ответов 19 августа перед просмотром на британском кинофестивале Whitley Bay Film Festival документального фильма "The End Of The End", посвящённого BLACK SABBATH, гитарист Tony Iommi ответил на вопрос ведущего Chris'a Phipps'a Криса о том, работает ли он над какой-нибудь новой музыкой в данный момент. «Я всё ещё собираю материал, — ответил Iommi. — Я всё ещё сочиняю материал, я записываю идеи на плёнку. Когда эта прекрасная солнечная погода пройдёт и станет мрачной, я отправлюсь в студию и начну запись».



Он продолжил: «Мой инженер, которого я использую для всего, когда я дома, он только что завершил работу над альбомом JUDAS PRIEST. Он закончил с этим, и мы, надеюсь, начнём снова и запишем кое-какие идеи. Я пока не знаю, что это будет, — может, инструментальный альбом. Меня многие просили, чтобы я сделал что-то подобное».



Недавно Iommi рассказал в интервью The List, что собирается начать пересведение альбома BLACK SABBATH 1995 года "Forbidden", в работе над которым принимали участие вокалист Tony Martin, барабанщик Cozy Powell и басист Neil Murray, — он считается худшим диском группы. «Я никогда не был доволен этим альбомом, поэтому я собираюсь разобрать его по частям и заново сделать сведение», — сказал Iommi.















