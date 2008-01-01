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Рами Малек рассказал о своём видении образа Фредди Меркьюри в фильме о QUEEN «Богемская рапсодия» Новое трёхминутное видео, в котором Рами Малек («Мистер Робот») рассказывает о том, как он готовился к исполнению роли британской иконы музыки — вокалиста QUEEN Фредди Меркьюри, известного своим экстравагантным стилем исполнения и невероятным вокальным диапазоном, доступно ниже.



В видео Малек поведал, что он потратил более двух дней во время съёмок, просто примеряя костюмы, чтобы стать Фредди.



«У нас было около 50 часов примерок, с каблуками, туфлями на 10-сантиметровой платформе, плотно облегающими атласными штанами, костюмами, полностью сшитыми из лайкры, — сказал он.— Когда одеваешься как Фредди, каждый день возникает чувство, что ты отлично проведёшь время».



Малек также усердно работал над тем, чтобы уловить движения Фредди: «Ты не просто хочешь подражать Фредди, ты хочешь понять, почему он делал то, что делал. Мне был нужен преподаватель по движениям».



































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