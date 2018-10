сегодня



SKUNK ANANSIE выпустят концертный альбом в январе Чтобы отпраздновать 25-летие со дня основания группы, SKUNK ANANSIE анонсировали выпуск концертного альбома "25LIVE@25" — работа должна выйти 25 января 2019 года на Republic Of Music.



Кроме того, группа опубликовала видео на хит 1996 года "Weak", которое можно увидеть ниже.



Альбом будет доступен в виде CD, цветного винилового бокс-сета, мультиформатного издания, на кассете, с сувенирной продукцией и др.



Трек-лист:



01. Charlie Big Potato

02. Intellectualise My Blackness

03. Because Of You

04. I Can Dream

05. Charity

06. My Love Will Fall

07. Death To The Lovers

08. Twisted

09. My Ugly Boy

10. Weak

11. Hedonism

12. I Hope You Get To Meet Your Hero

13. Love Someone Else

14. This Is Not A Game

15. God Only Loves You

16. (Can't Get By) Without You

17. Secretly

18. Over The Love

19. Spit You Out

20. Yes It's Fucking Political

21. Selling Jesus

22. Little Baby Swastikkka

23. Tear The Place Up

24. Squander

25. You Saved Me

26. You'll Follow Me Down (bonus track)









