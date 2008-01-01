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*Suidakra*



5 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

29 сен 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

17 сен 2018 : 		 Тизер нового альбома SUIDAKRA

14 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

5 фев 2018 : 		 SUIDAKRA в студии

13 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SUIDAKRA

6 янв 2017 : 		 Новое видео SUIDAKRA

26 авг 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

13 май 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

4 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUIDAKRA

25 май 2013 : 		 Семплы новых песен SUIDAKRA

29 апр 2013 : 		 Новое видео SUIDAKRA

11 апр 2013 : 		 Новая песня SUIDAKRA

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA

25 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

22 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

4 мар 2013 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет в мае

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA

3 янв 2013 : 		 SUIDAKRA начали запись

15 дек 2012 : 		 Название нового альбома SUIDAKRA

24 сен 2012 : 		 SUIDAKRA почти завершили работу над альбомом

27 авг 2012 : 		 SUIDAKRA сменили басиста

8 авг 2012 : 		 У SUIDAKRA готов шесть песен

27 июн 2012 : 		 Видео-нарзека с выступления SUIDAKRA в Индии

9 фев 2012 : 		 SUIDAKRA о поездке в Индию

22 янв 2012 : 		 Новое видео SUIDAKRA

26 дек 2011 : 		 SUIDAKRA опубликовали новогоднее сообщение

25 мар 2011 : 		 Новое видео SUIDAKRA

22 мар 2011 : 		 Три новые песни SUIDAKRA

5 фев 2011 : 		 Новое видео SUIDAKRA

31 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

26 янв 2011 : 		 SUIDAKRA на AFM RECORDS

11 ноя 2010 : 		 SUIDAKRA опубликовала трек-лист и рассталась с гитаристом

7 окт 2010 : 		 SUIDAKRA готовы к студийной работе

5 сен 2010 : 		 Название нового альбома SUIDAKRA

10 май 2010 : 		 SUIDAKRA начали работу над новым диском

23 дек 2009 : 		 SUIDAKRA подвели итоги года

15 ноя 2009 : 		 Кавер Runnig Wild от SUIDAKRA доступен для прослушивания

22 июн 2009 : 		 SUIDAKRA: неудача на первом шоу в Китае

29 май 2009 : 		 SUIDAKRA объявили имя гитариста

3 фев 2009 : 		 SUIDAKRA: детали нового альбома

3 янв 2009 : 		 Новое видео от SUIDAKRA

17 дек 2008 : 		 Студийное видео новой песни SUIDAKRA

11 дек 2008 : 		 SUIDAKRA: подробности о новом альбоме

23 сен 2008 : 		 SUIDAKRA отправятся в студию в ноябре

3 июл 2008 : 		 SUIDAKRA работают над новым материалом

10 мар 2008 : 		 SUIDAKRA : Трек-лист и обложка сборника "Best Of"

1 мар 2008 : 		 Доступен трейлер с DVD группы SUIDAKRA

24 фев 2008 : 		 SIUDAKRA выпустят сборник лучших вещей в апреле

4 дек 2007 : 		 SUIDAKRA: Инструментальная версия песни "Fall Of Tara" в сети

6 авг 2007 : 		 SUIDAKRA: подробности готовящегося сборника лучших вещей коллектива

17 окт 2006 : 		 Видео SUIDAKRA "The IXth Legion" в сети

22 авг 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома SUIDAKRA

3 авг 2006 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет в ноябре

31 июл 2006 : 		 Обнародована обложка нового альбома SUIDAKRA

4 июн 2006 : 		 SUIDAKRA готовятся записывать новый альбом

14 апр 2006 : 		 SUIDAKRA отправятся в студию в июле

14 фев 2006 : 		 SUIDAKRA пишут материал для нового альбома

3 янв 2006 : 		 SUIDAKRA объявили название нового альбома

21 окт 2005 : 		 SUIDAKRA приступили к записи нового материала

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Видео с текстом от SUIDAKRA

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Новый альбом SUIDAKRA "Cimbric Yarns" выйдет 16 ноября на AFM Records. Видео с текстом на трек "Snakehenge", вошедший в этот альбом, доступно для просмотра ниже.

Трек-лист:

"Echtra"
"Serpentine Origins"
"Ode To Arma"
"A Day And Forever"
"Black Dawn"
"At Nine Light Night"
"Snakehenge"
"Birth And Despair"
"Assault On Urlár"
"Caoine Cruác"

SUIDAKRA Release Lyric Video For New Song






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