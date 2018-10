сегодня



Видео с текстом от SUIDAKRA Новый альбом SUIDAKRA "Cimbric Yarns" выйдет 16 ноября на AFM Records. Видео с текстом на трек "Snakehenge", вошедший в этот альбом, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Echtra"

"Serpentine Origins"

"Ode To Arma"

"A Day And Forever"

"Black Dawn"

"At Nine Light Night"

"Snakehenge"

"Birth And Despair"

"Assault On Urlár"

"Caoine Cruác"















