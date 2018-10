сегодня



Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом JOHNNY GIOELI, вокалист групп Hardline, Crush 40 и Axel Rudi Pell, выпустит 7 декабря свой дебютный сольный альбом под названием "One Voice" на лейбле Frontiers Music Srl . Название "One Voice" — это посвящение всем поклонникам, которые поддерживали Gioeli'а на всём протяжении его карьеры. По поводу музыки Johnny сообщил: «Я люблю гитарный драйвовый рок. Я люблю прямолинейные песни, которые настраивают тебя на позитивный лад».



На вопрос о том, почему он решил только сейчас выпустить сольный альбом, Gioeli ответил: «Создание музыки — это моя жизнь. Зародившись как маленькое зерно в виде идеи, оно выросло в песню, которая оказала эффект на того, кто всегда меня наполняет в музыкальном плане. Когда один молодой человек в моём родном городе попал в аварию и оказался парализован, я очень хотел помочь ему. Я хотел создать сольный альбом, чтобы оплатить его лечение и реабилитацию. Я знаю, что те, кто любит мою музыку, также поддержат меня. Однажды я проснулся, и мне в голову пришло название "One Voice". Я очень горжусь будущим альбомом».



Упомянутый молодой человек — это Joe Barber. Большая часть денег, собранная для альбома через кампанию Pledge, идёт напрямую Joe и его семье, чтобы помочь ему восстановиться и оплатить лечение.



Касательно команды, которая помогала ему в создании альбома в студии, Johnny сообщил: «У меня есть очень талантливые музыканты, с которыми я исполняю "One Voice". Eric Gadrix на гитаре, он же записал музыкальные партии, Marco di Salvia на ударных, Nik Mazzucconion — бас, и мой коллега по группе Hardline, Alessandro del Vecchio, — на клавишных, он также мой доверенный продюсер, звукоинженер. Эта запись была сделана с любовью. Я провёл бесконечное количество времени в студии в раздумьях, записывая и создавая этот альбом».



Трек-лист "One Voice":



Drive

It

One Voice

Mind Melt

Running

Deeper

Let Me Know

Hit Me Once, Hit Ya Twice

Price We Pay

Out Of Here

Oh Fathers







