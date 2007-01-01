Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO [84]
*METALLICA приедет в Россию летом [29]
*MACHINE HEAD распадаются? [24]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [23]
*Из группы U.D.O. уходит басист [20]
*
[= ||| все новости группы



*Axel Rudi Pell*



5 окт 2018 : 		 Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом

29 сен 2018 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL

5 апр 2018 : 		 Успехи в чартах AXEL RUDI PELL

22 мар 2018 : 		 Тизер нового альбома AXEL RUDI PELL

12 янв 2018 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет весной

31 мар 2017 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

23 фев 2017 : 		 BONNIE TYLER на новом релизе AXEL RUDI PELL

22 дек 2016 : 		 AXEL RUDI PELL снова подписал контракт со Steamhammer / SPV

21 сен 2016 : 		 Вокалист RAINBOW исполняет кавер-версию RAINBOW с AXEL RUDI PELL

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления AXEL RUDI PELL

20 май 2016 : 		 Три альбома AXEL RUDI PELL выйдут на виниле

5 дек 2015 : 		 Видео с текстом от AXEL RUDI PELL

27 ноя 2015 : 		 Новый сингл AXEL RUDI PELL выйдет в декабре

6 ноя 2015 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в январе

28 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD AXEL RUDI PELL

21 фев 2015 : 		 Юбилейное шоу AXEL RUDI PELL выйдет в апреле

19 июн 2014 : 		 Последний альбом AXEL RUDI PELL будет перевыпущен

10 апр 2014 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

10 фев 2014 : 		 AXEL RUDI PELL открыл европейский тур

15 янв 2014 : 		 Фрагмент новой песни AXEL RUDI PELL

11 дек 2013 : 		 Фрагмент новой песни AXEL RUDI PELL

25 ноя 2013 : 		 Фрагмент новой песни AXEL RUDI PELL

21 окт 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AXEL RUDI PELL

16 июл 2013 : 		 AXEL RUDI PELL нашли барабанщика

10 июл 2013 : 		 AXEL RUDI PELL расстались с барабанщиком

4 мар 2013 : 		 Трейлер нового DVD AXEL RUDI PELL

16 янв 2013 : 		 Концертный альбом AXEL RUDI PELL выйдет в марте

20 сен 2012 : 		 Концертное видео AXEL RUDI PELL

28 авг 2012 : 		 Цифровой сингл от AXEL RUDI PELL

23 мар 2012 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

9 янв 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AXEL RUDI PELL

31 окт 2011 : 		 AXEL RUDI PELL начнет запись в ноябре

23 сен 2011 : 		 Новая песня AXEL RUDI PELL

15 сен 2011 : 		 Новое видео AXEL RUDI PELL

3 сен 2011 : 		 'Holy Diver' от AXEL RUDI PELL

22 июн 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника AXEL RUDI PELL

18 мар 2011 : 		 Балладный сборник AXEL RUDI PELL выйдет в сентябре

22 окт 2010 : 		 Делюкс-издание от AXEL RUDI PELL

20 май 2010 : 		 AXEL RUDI PELL о DIO

17 фев 2010 : 		 Детали нового альбома AXEL RUDI PELL

15 фев 2010 : 		 Трейлер нового DVD AXEL'я RUDI PELL'а

2 фев 2010 : 		 Новый альбом AXEL RUDI PELL выйдет в апреле

16 янв 2010 : 		 Детали DVD AXEL RUDI PELL

11 янв 2010 : 		 AXEL RUDI PELL заканчивают работу над альбомом, DVD выйдет в феврале

6 апр 2009 : 		 Лучшее от AXEL RUDI PELL

7 окт 2008 : 		 AXEL RUDI PELL: новые семплы в сети

6 сен 2008 : 		 Еще один семпл с нового альбома AXEL RUDI PELL'a

26 авг 2008 : 		 Семпл с нового альбома AXEL RUDI PELL

2 авг 2008 : 		 Новый альбом AXEL'a RUDI PELL'a

28 май 2008 : 		 AXEL RUDI PELL не будут играть в этом году

22 дек 2007 : 		 AXEL RUDI PELL примет участие в "Rock Classic Allstars in Symphony"

10 дек 2007 : 		 DVD от AXEL RUDI PELL'a выйдет в феврале

9 окт 2007 : 		 AXEL RUDI PELL готовит новый DVD

2 окт 2007 : 		 Доступен последний семпл с нового альбома AXEL RUDI PELL

25 сен 2007 : 		 Доступен новый семпл от AXEL RUDI PELL

24 сен 2007 : 		 Доступен новый семпл от AXEL RUDI PELL

26 авг 2007 : 		 Еще один семпл кавер-версии от AXEL RUDI PELL

23 авг 2007 : 		 Доступны новые семплы от AXEL RUDI PELL

31 июл 2007 : 		 AXEL RUDI PELL: семпл песни “Warrior” в сети

15 июл 2007 : 		 AXEL RUDI PELL записал альбом каверов

25 май 2007 : 		 AXEL RUDI PELL: выступление на фестивале Rock Hard будет снято для нового DVD

30 мар 2007 : 		 AXEL RUDI PELL анонсировал название альбома из кавер-версий

7 мар 2007 : 		 AXEL RUDI PELL планирует выпусть альбом кавер версий

17 май 2006 : 		 AXEL RUDI PELL женился

11 апр 2006 : 		 Выход нового альбома AXEL RUDI PELL отложен

28 мар 2006 : 		 AXEL RUDI PELL: Обложка и трек-лист нового альбома

5 сен 2005 : 		 AXEL RUDI PELL войдет в студию в январе

19 сен 2002 : 		 Обложка нового AXEL RUDI PELL

| - |
|||| сегодня

Вокалист HARDLINE и AXEL RUDI PELL выпустит сольный альбом

*
zoom
*
* *
JOHNNY GIOELI, вокалист групп Hardline, Crush 40 и Axel Rudi Pell, выпустит 7 декабря свой дебютный сольный альбом под названием "One Voice" на лейбле Frontiers Music Srl . Название "One Voice" — это посвящение всем поклонникам, которые поддерживали Gioeli'а на всём протяжении его карьеры. По поводу музыки Johnny сообщил: «Я люблю гитарный драйвовый рок. Я люблю прямолинейные песни, которые настраивают тебя на позитивный лад».
 
На вопрос о том, почему он решил только сейчас выпустить сольный альбом, Gioeli ответил: «Создание музыки — это моя жизнь. Зародившись как маленькое зерно в виде идеи, оно выросло в песню, которая оказала эффект на того, кто всегда меня наполняет в музыкальном плане. Когда один молодой человек в моём родном городе попал в аварию и оказался парализован, я очень хотел помочь ему. Я хотел создать сольный альбом, чтобы оплатить его лечение и реабилитацию. Я знаю, что те, кто любит мою музыку, также поддержат меня. Однажды я проснулся, и мне в голову пришло название "One Voice". Я очень горжусь будущим альбомом».
 
Упомянутый молодой человек — это Joe Barber.  Большая часть денег, собранная для альбома через кампанию Pledge, идёт напрямую Joe и его семье, чтобы помочь ему восстановиться и оплатить лечение.
 
Касательно команды, которая помогала ему в создании альбома в студии, Johnny сообщил: «У меня есть очень талантливые музыканты, с которыми я исполняю "One Voice". Eric Gadrix на гитаре, он же записал музыкальные партии, Marco di Salvia на ударных, Nik Mazzucconion — бас, и мой коллега по группе Hardline, Alessandro del Vecchio, — на клавишных, он также мой доверенный продюсер, звукоинженер. Эта запись была сделана с любовью. Я провёл бесконечное количество времени в студии в раздумьях, записывая и создавая этот альбом».

Трек-лист "One Voice":

  1. Drive
  2. It
  3. One Voice
  4. Mind Melt
  5. Running
  6. Deeper
  7. Let Me Know
  8. Hit Me Once, Hit Ya Twice
  9. Price We Pay
  10. Out Of Here
  11. Oh Fathers
     

    JOHNNY GIOELI - The Voice Of HARDLINE, AXEL RUDI PELL To Release First Solo Album In December

    В 



    Like!+2Dislike!-0


    КомментарииСкрыть/показать 1 )

    father
    5 окт 2018, 10:49    		Это интересно, надо бы не пропустить.


    Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
    Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





    просмотров: 234

    		||| =]
    [=     =]
    /\\Вверх
    U.D.O. Рейтинг@Mail.ru

    1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,22216010093689    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом