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ACE FREHLEY заявил, что согласился бы поехать в прощальный тур с KISS, если бы ему хорошо заплатили В интервью для Yahoo Entertainment оригинальный гитарист KISS Ace Frehley дал комментарии по поводу недавно объявленного прощального тура его прежней группы, сказав, что его «не приглашали», но он был бы готов поехать «за справедливыю цену»: «Это не то, чего я мог с нетерпением ждать, потому что моя (сольная) карьера всё время идёт только вверх. Но причина, по которой я это бы сделал, если бы меня попросили это сделать ради поклонников».



«За первый год первого реюнион-тура в 1996 году мы заработали 215 млн долларов, и это было 20 лет назад. Так что мы можем заработать сейчас, вероятно, в два раза больше? Полмиллиарда? Я в деле», — со смехом заявил он.



Кроме того, он прокомментировал прошлые конфликты с сооснователями KISS Paul'ом Stanley и Gene'ом Simmons'ом:



«Все эти дрязги посади. Мы прекрасно ладим, и нормально общаемся уже довольно давно. Кто знает, что произойдёт в будущем (смеётся)».















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