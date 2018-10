сегодня



Новая песня ULTRAPHONIX "Power Trip", новый трек ULTRAPHONIX, можно послушать ниже. Эта песня вошла в альбом "Original Human Music", выпущенный в августе на earMUSIC. В состав коллектива входят Corey Glover (LIVING COLOUR), George Lynch (DOKKEN, LYNCH MOB), Chris Moore и Pancho Tomaselli.



Трек-лист:



01. Baptism

02. Another Day

03. Walk Run Crawl

04. Counter Culture

05. Heart Full Of Rain

06. Free

07. Wasteland

08. Take A Stand

09. Ain't Too Late

10. Soul Control

11. What You Say

12. Power Trip



































просмотров: 121