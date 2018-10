сегодня



DEVOUR THE DAY опубликовали новое видео DEVOUR THE DAY опубликовали видео на трек "Faithless", который вошёл в новый альбом "Signals", выходящий 26 октября на Razor & Tie.



Трек-лист:



01. One Shot

02. Faithless

03. Into The Night

04. Red Flower

05. Headspill

06. The Censor

07. Give It Up

08. Cliffhanger

09. Loudmouth

10. Nothing Is Enough

11. Wonderful Creatures

12. Under The Overpass



















