DEVOUR THE DAY опубликовали новое видео

DEVOUR THE DAY опубликовали видео на трек "Faithless", который вошёл в новый альбом "Signals", выходящий 26 октября на Razor & Tie.
Трек-лист:
01. One Shot
02. Faithless
03. Into The Night
04. Red Flower
05. Headspill
06. The Censor
07. Give It Up
08. Cliffhanger
09. Loudmouth
10. Nothing Is Enough
11. Wonderful Creatures
12. Under The Overpass
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