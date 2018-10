сегодня



ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10 Группа ASKING ALEXANDRIA вновь оказалась в Top-10 самых популярных синглов — на этот раз в чарты попал сингл "Alone In A Room", попавший на девятое место.









b>ASKING ALEXANDRIA is currently on the road with GODSMACK and SHINEDOWN and will play the Monster Energy Aftershock festival in Sacramento on October 13. On Monday, the band announced that they will join SHINEDOWN and PAPA ROACH for the "Attention Attention" tour in early 2019. Starting in Estero, Florida at the Hertz Arena on February 20, the trek will then go on to play a further 17 arenas across the country, ending in Loveland, Colorado at the Budweiser Events Centre.









+0 -4



( 1 )





просмотров: 888