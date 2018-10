сегодня



Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд? Как сообщает The Pulse of Radio, в официальном аккаунте Twitter FOO FIGHTERS размещены два загадочных твита в отношении фестиваля Cal Jam, который состоится в предстоящий уикэнд в Сан-Бернардино, Калифорния. Во-первых, в твите, в котором было сообщено о показе нового документального фильма Joan Jett, FOO FIGHTERS написали: «НЕ МОЖЕМ ДОЖДАТЬСЯ!!!! Что ещё у нас припасено??? Оставайтесь на связи…»



Спустя несколько часов FOO FIGHTERS поделились кадрами с афтепати NIRVANA в Зале славы рок-н-ролла, которая состоялась после введения группы в 2014 году. Этот твит содержал подпись «Это Jam @caljamfest # CalJam18», и он был ретвитнут официальным аккаунтом NIRVANA.



Что всё это значит? Три оставшихся участника NIRVANA будут присутствовать на Cal Jam. Dave Grohl и Pat Smear играют вместе в FOO FIGHTERS, а Krist Novoselic должен появиться вместе со своей нынешней группой GIANTS IN THE TREES.



Также на фестивале выступают два вокалиста с того афтепати: Jett и John McAuley из группы DEER TICK. McAuley также есть на съёмке, которая опубликована в аккаунтах обеих групп, и там "Serve The Servants" воспроизводится в обратном направлении.



Могут ли ныне здравствующие участники NIRVANA воссоздать то выступление 2014 года в Cal Jam в эти выходные? Ждать осталось совсем немного.







This is a Jam @caljamfest#CalJam18 pic.twitter.com/cOJKFihzMj— Foo Fighters (@foofighters) October 3, 2018





CAN'T WAIT!!!! What else could we have up our sleeves?? Stay tuned....?#CalJam18 https://t.co/OA525e7pg0— Foo Fighters (@foofighters) October 3, 2018

















