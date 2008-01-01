Новое видео PAPA ROACH

"Who Do You Trust?", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в ближайшее время. Кроме того, для прослушивания доступна еще одна новая песня, "Renegade Music".
Фронтмэн Jacoby Shaddix объяснил: "Эта песня является своего рода заявлением о твоем отношении — в этот день, а данный момент, кому ты веришь? Посыл песни - думай сам и верь в себя, и видеоряд песни подчеркивает эту мысль. Море информации, ты теряешь ориентир и фокус — и уже путаешься во всем, пытаясь сделать вывод для себя. Кому ты веришь?"
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