сегодня



Новое видео PAPA ROACH "Who Do You Trust?", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в ближайшее время. Кроме того, для прослушивания доступна еще одна новая песня, "Renegade Music".



Фронтмэн Jacoby Shaddix объяснил: "Эта песня является своего рода заявлением о твоем отношении — в этот день, а данный момент, кому ты веришь? Посыл песни - думай сам и верь в себя, и видеоряд песни подчеркивает эту мысль. Море информации, ты теряешь ориентир и фокус — и уже путаешься во всем, пытаясь сделать вывод для себя. Кому ты веришь?"



















+1 -1









просмотров: 183