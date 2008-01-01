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*Avantasia*



5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

5 июл 2017 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD

5 апр 2016 : 		 AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM

19 мар 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Праге снимали на DVD

14 мар 2016 : 		 AVANTASIA номинирована на Echo

7 мар 2016 : 		 AVANTASIA открыли тур

29 фев 2016 : 		 Гитарист AVANTASIA с нетерпением ждет тура

26 фев 2016 : 		 AVANTASIA заняла третье место

15 фев 2016 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в чарты 17 стран

9 фев 2016 : 		 Лидер AVANTASIA об участии в конкурсе «Евровидение»

6 фев 2016 : 		 Успехи в чарте AVANTASIA

29 янв 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

25 янв 2016 : 		 Лидер AVANTASIA: «Нового тура придётся ждать очень долго»

19 янв 2016 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

13 янв 2016 : 		 AVANTASIA среди десяти финалистов на представление Германии в конкурсе Евровидение

25 дек 2015 : 		 Фрагменты новых песен AVANTASIA

10 дек 2015 : 		 Новая песня AVANTASIA

24 ноя 2015 : 		 Первый сингл AVANTASIA выйдет в декабре

13 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

6 ноя 2015 : 		 Новый участник AVANTASIA

4 ноя 2015 : 		 Новый участник AVANTASIA

30 окт 2015 : 		 Вокалист NIGHTWISH в новой AVANTASIA

27 окт 2015 : 		 Новый вокалист AVANTASIA

13 окт 2015 : 		 Oliver Hartmann на новой AVANTASIA

7 окт 2015 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS на новой AVANTASIA

2 окт 2015 : 		 Вокалист TWISTED SISTER на новой AVANTASIA

15 сен 2015 : 		 MICHAEL KISKE на новой AVANTASIA

12 сен 2015 : 		 GEOFF TATE на новой AVANTASIA

8 сен 2015 : 		 Альбом AVANTASIA начинает обретать форму

27 авг 2015 : 		 JORN на новой AVANTASIA

15 июл 2015 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет в в 2016 году

26 мар 2015 : 		 Первые альбомы AVANTASIA выйдут на виниле

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления AVANTASIA

20 авг 2013 : 		 TOBIAS SAMMET о туре AVANTASIA

3 июл 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть III

22 июн 2013 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

19 июн 2013 : 		 Лидер AVANTASIA приглашает на концерт в Москву!

10 июн 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть 2,5

28 апр 2013 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

19 апр 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть II

14 апр 2013 : 		 AVANTASIA открыли тур

13 апр 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть I

9 апр 2013 : 		 Позиции AVANTASIA в чартах

22 мар 2013 : 		 Новое видео AVANTASIA

21 мар 2013 : 		 AVANTASIA сняли новое видео

13 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

4 мар 2013 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVANTASIA

28 фев 2013 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS поедет в тур с AVANTASIA

27 фев 2013 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

26 фев 2013 : 		 Вокалист HEAVENS GATE поедет в тур с AVANTASIA

24 фев 2013 : 		 Фотографии лимитированного издания нового альбома AVANTASIA

11 фев 2013 : 		 Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

1 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома AVANTASIA

21 янв 2013 : 		 Смена площадки для российского шоу AVANTASIA

19 янв 2013 : 		 JOE LYNN TURNER на новом альбоме AVANTASIA

12 янв 2013 : 		 Вокалист MR. BIG на новом альбоме AVANTASIA

10 янв 2013 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS на новом альбоме AVANTASIA

28 дек 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN на новом диске AVANTASIA

24 дек 2012 : 		 Семпл новой песни AVANTASIA

18 дек 2012 : 		 AVANTASIA посетит Москву летом!

10 дек 2012 : 		 Вокалист SAXON на новом альбоме AVANTASIA

7 дек 2012 : 		 Название нового альбома AVANTASIA

27 ноя 2012 : 		 BRUCE KULICK на новом альбоме AVANTASIA

25 ноя 2012 : 		 AVANTASIA поедет в тур в апреле

9 ноя 2012 : 		 Барабанщик URIAH HEEP записал партии для нового альбома AVANTASIA

29 окт 2012 : 		 Michael Kiske подтвердил свое участие в новом альбоме AVANTASIA

25 окт 2012 : 		 AVANTASIA возвращается в студию

7 авг 2012 : 		 Работа над новой AVANTASIA начата!

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления AVANTASIA

3 авг 2011 : 		 Выступление AVANTASIA online

7 июл 2011 : 		 Состав AVANTASIA на Wacken Open Air

5 янв 2011 : 		 Обложка нового DVD AVANTASIA

14 дек 2010 : 		 DVD AVANTASIA выйдет в феврале

2 дек 2010 : 		 Видео со второго концерта AVANTASIA

1 дек 2010 : 		 AVANTASIA начала зимний тур

22 ноя 2010 : 		 AVANTASIA выступит в 2011 году только на Wacken'e

6 сен 2010 : 		 KAI HANSEN поедет в тур с AVANTASIA

30 авг 2010 : 		 Туровый состав AVANTASIA

9 авг 2010 : 		 AVANTASIA поедет в тур в декабре

9 авг 2010 : 		 AVANTASIA, APOCALYPTICA, SUICIDAL TENDENCIES подтвердили свое участие в фестивале Wacken Open Air 2011

7 апр 2010 : 		 TOBIAS SAMMET рассказал об AVANTASIA и будущем EDGUY

17 мар 2010 : 		 Новое видео AVANTASIA

11 мар 2010 : 		 Новый двойной альбом AVANTASIA доступен для прослушивания

4 мар 2010 : 		 Новая песня AVANTASIA

23 фев 2010 : 		 Делюкс-издание новой AVANTASIA выйдет с дополнительным буклетом

7 фев 2010 : 		 Трек-листы новых частей AVANTASIA

18 янв 2010 : 		 Новый гость на диске AVANTASIA

16 янв 2010 : 		 Обложки новых альбомов AVANTASIA

11 янв 2010 : 		 Первая вокалистка в AVANTASIA

28 дек 2009 : 		 Легендарный гитарист KISS на новом альбоме AVANTASIA

28 дек 2009 : 		 Раскрыто имя ещё одного участника в новой части AVANTASIA

5 дек 2009 : 		 «Самый быстрый клавишник на свете» на новом альбоме AVANTASIA

17 ноя 2009 : 		 Название новых частей AVANTASIA

31 окт 2009 : 		 Восьмой гость на новом диске AVANTASIA

21 окт 2009 : 		 Следующая глава AVANTASIA будет состоять из двух альбомов

30 авг 2009 : 		 Седьмой гость на новом диске AVANTASIA

28 авг 2009 : 		 Шестой гость на новом диске AVANTASIA

25 авг 2009 : 		 Пятый гость на новом диске AVANTASIA

15 авг 2009 : 		 Четвертый гость на новом диске AVANTASIA

14 авг 2009 : 		 Третий гость на новом диске AVANTASIA

10 авг 2009 : 		 ERIC SINGER, ALEX HOLZWARTH примут участие в новой AVANTASIA

11 май 2009 : 		 Фронтмен EDGUY работает над новым диском AVANTASIA

15 фев 2009 : 		 Новый диск проекта AVANTASIA выйдет до конца года

26 дек 2008 : 		 Продюсер AVANTASIA получил награду

25 июл 2008 : 		 Uli Jon Roth выступит вместе с AVANTASIA

6 июл 2008 : 		 AVANTASIA: доступен новый видеоблог

20 июн 2008 : 		 Фронтмен AVANTASIA сообщает новости о турне

9 июн 2008 : 		 Подробности о турне AVANTASIA

30 май 2008 : 		 Фронтмен AVANTASIA поделился соображениями по поводу предстоящего тура

28 апр 2008 : 		 Обнародован концертный состав AVANTASIA

28 янв 2008 : 		 Специальное издание проекта AVANTASIA

18 янв 2008 : 		 AVANTASIA: промо-сайт альбома "The Scarecrow"

16 янв 2008 : 		 Новая песня проекта AVANTASIA в сети

30 ноя 2007 : 		 ERIC SINGER, JORN LANDE, AMANDA SOMERVILLE выступят на концертах AVANTASIA

12 ноя 2007 : 		 AVANTASIA : E-card нового альбома

10 ноя 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AVANTASIA

8 ноя 2007 : 		 AVANTASIA: видео “Lost In Space” в сети

28 окт 2007 : 		 AVANTASIA: трейлер “Lost In Space” в сети

17 окт 2007 : 		 AVANTASIA: новые сэмплы

16 окт 2007 : 		 Детали новых ЕР проекта AVANTASIA

14 сен 2007 : 		 Подробности о новом альбоме проекта AVANTASIA

10 сен 2007 : 		 AVANTASIA: альбомы "Lost in Space" будут выпущены позже

20 авг 2007 : 		 MICHAEL KISKE: "Новая AVANTASIA - мой тип музыки!"

9 авг 2007 : 		 Rudolf Schenker (SCORPIONS) и Alice Cooper примут участие в записи нового альбома AVANTASIA

9 май 2007 : 		 JORN LANDE примет участие в новом альбоме AVANTASIA

26 мар 2007 : 		 Tobias Sammet о новом альбоме AVANTASIA

12 мар 2007 : 		 Tobias Sammet (EDGUY) о новом альбоме своего проекта AVANTASIA

5 янв 2007 : 		 Eric Singer записал барабаны для третьей части AVANTASIA

30 дек 2006 : 		 Tobias Sammet работает над третьей частью AVANTASIA

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Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

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Bob Catley (MAGNUM), Eric Martin (MR. BIG), Geoff Tate (QUEENSRŸCHE), Candice Night (BLACKMORE'S NIGHT), Mille Petrozza (KREATOR), Jorn Lande (MASTERPLAN) and Michael Kiske (HELLOWEEN) и другие вокалисты приняли гостевое участие в работе над новым альбомом AVANTASIA "Moonglow". Новый диск проекта фронтмена EDGUY Tobias'а Sammet'а выйдет 1 февраля 2019 года на Nuclear Blast. Мировой тур в поддержку альбома начнётся в конце марта в Германии.

Sammet недавно заявил, что "Moonglow" станет «самым насыщенным альбомом в моей карьере, самым масштабным, самым ярким, лучшим и самым роскошным из всего, что я когда-либо создавал в своей жизни». Он добавил, что запись будет содержать «отличные вокальные партии, крутые песни, эпический материал, фантастические и разнообразные вещи... Народную музыку, пауэр-металл, поп-музыку... Всё».



AVANTASIA



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father
5 окт 2018, 18:31		Эдгай, видать, уже при смерти. А Авантазия как-то начинает попахивать тухлятинкой.

artmageddon
5 окт 2018, 18:51		Милле это круто! Мистерия с ним звучала интереснее , чем с одним Тоби

Flashback
5 окт 2018, 20:08		"А Авантазия как-то начинает попахивать тухлятинкой."
Ну с чего это?

Moomrick
5 окт 2018, 20:22		Опять получится неуклюжее безжизненное чудовище...


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