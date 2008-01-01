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Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA Bob Catley (MAGNUM), Eric Martin (MR. BIG), Geoff Tate (QUEENSRŸCHE), Candice Night (BLACKMORE'S NIGHT), Mille Petrozza (KREATOR), Jorn Lande (MASTERPLAN) and Michael Kiske (HELLOWEEN) и другие вокалисты приняли гостевое участие в работе над новым альбомом AVANTASIA "Moonglow". Новый диск проекта фронтмена EDGUY Tobias'а Sammet'а выйдет 1 февраля 2019 года на Nuclear Blast. Мировой тур в поддержку альбома начнётся в конце марта в Германии.



Sammet недавно заявил, что "Moonglow" станет «самым насыщенным альбомом в моей карьере, самым масштабным, самым ярким, лучшим и самым роскошным из всего, что я когда-либо создавал в своей жизни». Он добавил, что запись будет содержать «отличные вокальные партии, крутые песни, эпический материал, фантастические и разнообразные вещи... Народную музыку, пауэр-металл, поп-музыку... Всё».











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