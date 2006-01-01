Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

Американская группа METAL CHURCH выпустит в США свой 12-й полноформатный альбом, получивший название "Damned If You Do", 7 декабря на Rat Pak Records. В Европе альбом выйдет благодаря усилиям Nuclear Blast, а в Японии он появится на King Records.Тизер к альбому доступен ниже.
Гитарист Kurdt Vanderhoof дал комментарии по поводу нового альбома: «По моим ощущениям, это очень мощное заявление о том, чем всегда являлись METAL CHURCH. Жёсткий и агрессивный олдскульный металл-альбом, сохранивший при этом уровень музыкальности и мелодической чувственности».
Комментирует Mike Howe: «Я в восторге от нового релиза. Он получился даже лучше, чем я себе представлял. Отличное чувство, когда в поте лица работаешь над музыкальным проектом, вкладываешь в него свою душу и надеешься, что он станет тем, чем ты сможешь гордиться в итоге. Я слушал его каждый день и полюбил его! Надеюсь, наши фанаты тоже его полюбят!»
"Damned If You Do" будет доступен в разных форматах, в том числе на голубом, чёрном и белом виниле, который выйдет ограниченным тиражом, а также в виде коллекционного издания, включающего персональный телефонный звонок от Howe с благодарностью.
Трек-лист альбома:
01. Damned If You Do
02. The Black Things
03. By The Numbers
04. Revolution Underway
05: Guillotine
06. Rot Away
07. Into The Fold
08. Monkey Finger
09. Out Of Balance
10. The War Electric
StygianSaviour
Rutger
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