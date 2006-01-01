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*Metal Church*



5 окт 2018 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

10 май 2018 : 		 Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH

3 мар 2018 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

13 фев 2018 : 		 Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку

13 окт 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии

2 окт 2017 : 		 Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз

27 сен 2017 : 		 Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью

18 июл 2017 : 		 METAL CHURCH нашли ударника

31 май 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

21 апр 2017 : 		 В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.

22 мар 2017 : 		 Из METAL CHURCH ушел барабанщик

7 мар 2017 : 		 Новое видео METAL CHURCH

4 мар 2017 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной

7 дек 2016 : 		 Новое видео METAL CHURCH

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления METAL CHURCH

18 июл 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

9 июн 2016 : 		 METAL CHURCH сыграли с бывшим гитаристом

7 май 2016 : 		 Новая песня METAL CHURCH

28 апр 2016 : 		 Какая группа начала играть похожие на трэш риффы первой — METAL CHURCH или METALLICA?

22 апр 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH восстановился после операции

1 апр 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH рассказал о порочном методе работы рекорд-лейблов в 1980-е

1 апр 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

19 мар 2016 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

15 мар 2016 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «NIRVANA? Да ну их на хрен!»

3 мар 2016 : 		 Гитарист SAVATAGE поедет в тур с METAL CHURCH

25 фев 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

18 фев 2016 : 		 Трейлер нового альбома METAL CHURCH

12 фев 2016 : 		 Видео с текстом от METAL CHURCH

1 фев 2016 : 		 METAL CHURCH вновь полноценная группа

13 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома METAL CHURCH

6 янв 2016 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в марте

23 окт 2015 : 		 EPK от METAL CHURCH

21 окт 2015 : 		 Первое фото нового состава METAL CHURCH

1 окт 2015 : 		 Вокалист METAL CHURCH о новом альбоме

4 авг 2015 : 		 Фрагмент новых песен METAL CHURCH

1 июл 2015 : 		 Фрагмент нового трека METAL CHURCH

18 июн 2015 : 		 Новая песня METAL CHURCH

1 май 2015 : 		 MIKE HOWE вернулся в METAL CHURCH

25 сен 2014 : 		 RONNY MUNROE ушел из METAL CHURCH

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

2 май 2014 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

1 мар 2014 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

24 сен 2013 : 		 Новая песня METAL CHURCH

20 сен 2013 : 		 Новая песня METAL CHURCH

17 сен 2013 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет в октябре

2 сен 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

24 авг 2013 : 		 Семплы новых песен METAL CHURCH

9 авг 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

6 авг 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

27 июл 2013 : 		 METAL CHURCH на RAT PAK RECORDS

13 июл 2013 : 		 Название нового альбом METAL CHURCH

17 июн 2013 : 		 METAL CHURCH начали сведение

25 май 2013 : 		 Гитарист METAL CHURCH из студии

15 май 2013 : 		 METAL CHURCH приступили к записи вокала

15 апр 2013 : 		 METAL CHURCH начнут запись после выступления в Бразилии

14 мар 2013 : 		 METAL CHURCH начали работу над альбомом

7 фев 2013 : 		 Вокалист METAL CHURCH о ближайших планах

3 фев 2013 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

30 авг 2010 : 		 Арестован бывший басист METAL CHURCH

17 май 2010 : 		 Бывший фронтмен METAL CHURCH о смерти DIO

5 апр 2009 : 		 Семплы с нового альбома вокалиста METAL CHURCH

16 мар 2009 : 		 Вокалист METAL CHURCH записал классическую песню RAINBOW

13 фев 2009 : 		 Сольный альбом вокалиста METAL CHURCH выйдет в апреле

4 янв 2009 : 		 Вокалист METAL CHURCH выпускает сольный альбом

12 авг 2008 : 		 Семплы с нового альбома METAL CHURCH

24 июн 2008 : 		 Подробности о новом альбоме METAL CHURCH

6 май 2008 : 		 METAL CHURCH заканчивают работу над новым альбомом

17 апр 2008 : 		 METAL CHURCH объявили имя нового гитариста

7 апр 2008 : 		 METAL CHURCH опубликовали обложку нового альбома

24 фев 2008 : 		 METAL CHURCH расстались с гитаристом JAY'ем REYNOLDS'ом

12 ноя 2007 : 		 Новый альбом сайд-проекта гитариста METAL CHURCH

10 ноя 2006 : 		 Ранние демо-записи METAL CHURCH в сети

31 июл 2006 : 		 METAL CHURCH выпустят "живой" DVD в октябре

18 май 2006 : 		 METAL CHURCH анонсировали трэк-лист нового альбома

18 мар 2006 : 		 Новые студийные фото METAL CHURCH появились в сети

10 фев 2006 : 		 METAL CHURCH: подробности нового альбома

6 фев 2006 : 		 У METAL CHURCH новый ударник

3 окт 2005 : 		 METAL CHURCH приступают к записи нового альбома

11 май 2005 : 		 Умер первый вокалист METAL CHURCH

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Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре

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Американская группа METAL CHURCH выпустит в США свой 12-й полноформатный альбом, получивший название "Damned If You Do", 7 декабря на Rat Pak Records. В Европе альбом выйдет благодаря усилиям Nuclear Blast, а в Японии он появится на King Records.Тизер к альбому доступен ниже.

Гитарист Kurdt Vanderhoof дал комментарии по поводу нового альбома: «По моим ощущениям, это очень мощное заявление о том, чем всегда являлись METAL CHURCH. Жёсткий и агрессивный олдскульный металл-альбом, сохранивший при этом уровень музыкальности и мелодической чувственности».

Комментирует Mike Howe: «Я в восторге от нового релиза. Он получился даже лучше, чем я себе представлял. Отличное чувство, когда в поте лица работаешь над музыкальным проектом, вкладываешь в него свою душу и надеешься, что он станет тем, чем ты сможешь гордиться в итоге. Я слушал его каждый день и полюбил его! Надеюсь, наши фанаты тоже его полюбят!»

"Damned If You Do" будет доступен в разных форматах, в том числе на голубом, чёрном и белом виниле, который выйдет ограниченным тиражом, а также в виде коллекционного издания, включающего персональный телефонный звонок от Howe с благодарностью.

Трек-лист альбома:

01. Damned If You Do
02. The Black Things
03. By The Numbers
04. Revolution Underway
05: Guillotine
06. Rot Away
07. Into The Fold
08. Monkey Finger
09. Out Of Balance
10. The War Electric



METAL CHURCH To Release








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

StygianSaviour
5 окт 2018, 15:07		*Ушел прибивать доску к гитаре от радости*

Rutger
5 окт 2018, 16:20		Буду ждать!


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