Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре Американская группа METAL CHURCH выпустит в США свой 12-й полноформатный альбом, получивший название "Damned If You Do", 7 декабря на Rat Pak Records. В Европе альбом выйдет благодаря усилиям Nuclear Blast, а в Японии он появится на King Records.Тизер к альбому доступен ниже.



Гитарист Kurdt Vanderhoof дал комментарии по поводу нового альбома: «По моим ощущениям, это очень мощное заявление о том, чем всегда являлись METAL CHURCH. Жёсткий и агрессивный олдскульный металл-альбом, сохранивший при этом уровень музыкальности и мелодической чувственности».



Комментирует Mike Howe: «Я в восторге от нового релиза. Он получился даже лучше, чем я себе представлял. Отличное чувство, когда в поте лица работаешь над музыкальным проектом, вкладываешь в него свою душу и надеешься, что он станет тем, чем ты сможешь гордиться в итоге. Я слушал его каждый день и полюбил его! Надеюсь, наши фанаты тоже его полюбят!»



"Damned If You Do" будет доступен в разных форматах, в том числе на голубом, чёрном и белом виниле, который выйдет ограниченным тиражом, а также в виде коллекционного издания, включающего персональный телефонный звонок от Howe с благодарностью.



Трек-лист альбома:



01. Damned If You Do

02. The Black Things

03. By The Numbers

04. Revolution Underway

05: Guillotine

06. Rot Away

07. Into The Fold

08. Monkey Finger

09. Out Of Balance

10. The War Electric























