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*Blind Guardian*



7 окт 2018 : 		 Четвёртая часть хроник BLIND GUARDIAN

30 сен 2018 : 		 Новая серия переизданий BLIND GUARDIAN выйдет в ноябре

19 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

29 июн 2018 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

25 июн 2018 : 		 Переиздания BLIND GUARDIAN выйдут осенью

7 июл 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

6 июл 2017 : 		 Трейлер к новому релизу BLIND GUARDIAN

27 июн 2017 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN о новом концертном альбоме

23 июн 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

10 июн 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

29 май 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

27 май 2017 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

10 май 2017 : 		 Концертный релиз BLIND GUARDIAN выйдет летом

1 дек 2016 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

9 авг 2016 : 		 BLIND GUARDIAN выпустят концертный альбом в 2018 году

9 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

6 июл 2016 : 		 BLIND GUARDIAN целиком исполнят "Imaginations From The Other Side" в Северной Америке

21 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления BLIND GUARDIAN

28 дек 2015 : 		 BLIND GUARDIAN за два года выпустят два релиза

25 сен 2015 : 		 BLIND GUARDIAN в "The Dwarves"

25 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

13 апр 2015 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

3 апр 2015 : 		 BLIND GUARDIAN репетируют перед туром

2 мар 2015 : 		 HANSI KÜRSCH прояснил ситуацию с басистом BLIND GUARDIAN

5 фев 2015 : 		 Новый альбом BLIND GUARDIAN доступен для прослушивания

2 фев 2015 : 		 Красное вино от BLIND GUARDIAN

30 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

29 янв 2015 : 		 BLIND GUARDIAN включили в состав басиста и отыграли первые концерты в 2015 году

23 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

16 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

2 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

19 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

12 дек 2014 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

5 дек 2014 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

29 ноя 2014 : 		 BLIND GUARDIAN: Видео из студии

21 ноя 2014 : 		 Кавер-версия BLIND GUARDIAN от CAMILLE & KENNERLY

17 ноя 2014 : 		 Трейлер нового альбома BLIND GUARDIAN

10 ноя 2014 : 		 Новый альбом BLIND GUARDIAN выйдет в январе

10 окт 2014 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN выйдет в декабре

24 дек 2013 : 		 Поздравление и фрагмент новой песни BLIND GUARDIAN

18 окт 2013 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN о новом альбоме

30 мар 2013 : 		 BLIND GUARDIAN получили золото

7 мар 2013 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN о новом бокс-сете, новом альбоме и «Игре Престолов»

23 янв 2013 : 		 Новости от BLIND GUARDIAN

20 янв 2013 : 		 Превью нового сборника BLIND GUARDIAN

8 янв 2013 : 		 Фотографии бокс-сета BLIND GUARDIAN

11 дек 2012 : 		 Вино от BLIND GUARDIAN

2 дек 2012 : 		 15-ти дисковый бокс-сет BLIND GUARDIAN выйдет в феврале

2 сен 2012 : 		 Оркестровый альбом BLIND GUARDIAN выйдет в 2014-м году

11 июл 2012 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN: «Никаких концертов до конца 2014 года»

13 мар 2012 : 		 BLIND GUARDIAN на 'Nachtfahrt TV'

4 мар 2012 : 		 Седьмой эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

29 фев 2012 : 		 Шестой эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

27 фев 2012 : 		 Пятый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

26 фев 2012 : 		 Четвертый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

27 янв 2012 : 		 Лидер BLIND GUARDIAN об оркестровом альбоме

25 янв 2012 : 		 Третий эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

20 янв 2012 : 		 Тизер новой версии "Valhalla" BLIND GUARDIAN

15 янв 2012 : 		 Второй эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

4 янв 2012 : 		 Первый эпизод 'Guardian TV' BLIND GUARDIAN

25 дек 2011 : 		 Семпл оркестровой версии 'The Bard's Song (In The Forest)' BLIND GUARDIAN

11 ноя 2011 : 		 Детали компиляции BLIND GUARDIAN

29 окт 2011 : 		 Компиляция BLIND GUARDIAN выйдет в январе

6 окт 2011 : 		 BLIND GUARDIAN подтвердили свое участие в Sweden Rock Cruise 2012.

8 сен 2011 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

2 сен 2011 : 		 Участники BLIND GUARDIAN в трейлере 'The Cursed Crusade'

27 авг 2011 : 		 Бонусы от BLIND GUARDIAN

14 авг 2011 : 		 BLIND GUARDIAN помогли Японии

10 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 июл 2011 : 		 Фронтмэн BLIND GUARDIAN рассказывает об оркестровом альбоме

30 мар 2011 : 		 Документальный фильм о BLIND GUARDIAN

17 мар 2011 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN: "Следующее путешествие уведет нас в еще более классическом направлении"

23 ноя 2010 : 		 Видео с выступления BLIND GUARDIAN

15 окт 2010 : 		 Видео с концерта BLIND GUARDIAN

11 авг 2010 : 		 Новый альбом BLIND GUARDIAN попал на второе место в Германии

4 авг 2010 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

23 июл 2010 : 		 Шестое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

18 июл 2010 : 		 Новая песня BLIND GUARDIAN

9 июл 2010 : 		 Пятое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

6 июл 2010 : 		 E-card от BLIND GUARDIAN

26 июн 2010 : 		 Семплы нового альбома BLIND GUARDIAN

3 июн 2010 : 		 Четвертое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

18 май 2010 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома BLIND GUARDIAN

12 май 2010 : 		 Новое видео о записи альбома BLIND GUARDIAN

11 май 2010 : 		 Название нового альбома BLIND GUARDIAN

27 апр 2010 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN рассказал о новом альбоме

19 апр 2010 : 		 Новый сингл BLIND GUARDIAN

23 мар 2010 : 		 Первый тизер с нового альбома BLIND GUARDIAN

10 фев 2010 : 		 BLIND GUARDIAN: C новым годом!

15 ноя 2009 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN о новом альбоме

21 авг 2009 : 		 Гитарист BLIND GUARDIAN о новом диске

20 фев 2009 : 		 Новости от BLIND GUARDIAN

22 сен 2008 : 		 Новое видео BLIND GUARDIAN

24 июл 2008 : 		 BLIND GUARDIAN примут участие в выставке Comic-Con International

7 июл 2008 : 		 Опрос от BLIND GUARDIAN

2 май 2008 : 		 BLIND GUARDIAN: Трейлер "Sacred 2" в сети

27 мар 2008 : 		 BLIND GUARDIAN посетят встречу ролевиков в Мюнстере

12 мар 2008 : 		 Thomen Stauch (ex-BLIND GUARDIAN) рассказал о своем новом проекте

25 ноя 2007 : 		 BLIND GUARDIAN запишут песню для игры "Sacred 2"

16 июл 2007 : 		 BLIND GUARDIAN поедут в ЮАР

9 июл 2007 : 		 Доступен семпл проекта NEVERLAND с вокалом Hansi Kürsch'a

9 июл 2007 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN прокомментировал переиздание ранних альбомов группы

8 июн 2007 : 		 Детали о переиздании альбомов BLIND GUARDIAN

26 апр 2007 : 		 Hansi Kürsch записал песню с турецкой группой

10 фев 2007 : 		 Переиздание альбомов BLIND GUARDIAN

18 окт 2006 : 		 Акустическая сессия Blind Guardian

1 авг 2006 : 		 Видео BLIND GUARDIAN "Another Stranger Me" в сети

17 май 2006 : 		 BLIND GUARDIAN: Подробности о новом альбоме

5 май 2006 : 		 Треклист нового альбома BLIND GUARDIAN

28 апр 2006 : 		 BLIND GUARDIAN выпустят оркестровый альбом в 2008 году

28 апр 2006 : 		 Билеты на концерт BLIND GUARDIAN заканчиваются

21 мар 2006 : 		 Новые студийные фото BLIND GUARDIAN

5 мар 2006 : 		 BLIND GUARDIAN сыграют "классику" в Москве

18 янв 2006 : 		 BLIND GUARDIAN : cэмплы сингла "Fly" в сети

31 дек 2005 : 		 BLIND GUARDIAN: обложка сингла "Fly" в сети

24 дек 2005 : 		 BLIND GUARDIAN: вести из студии

3 окт 2005 : 		 BLIND GUARDIAN: новый сингл в ноябре

10 авг 2005 : 		 BLIND GUARDIAN обнародовали план действий на будущее

20 июл 2005 : 		 BLIND GUARDIAN представляют нового барабанщика

28 ноя 2001 : 		 Blind Guardian приедут в Россию!

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Четвёртая часть хроник BLIND GUARDIAN

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BLIND GUARDIAN разместили четвертую часть исторических хроник, рассказывающих о творческом пути коллектива.

BLIND GUARDIAN Uploads Final Instalment Of Historical Documentary Series; Video








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