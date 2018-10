сегодня



Новое видео D.D. VERNI "Night Of The Swamp King", новое видео D.D. VERNI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Barricade", выход которого намечен на 12 октября на Mighty Music. За сведение и мастеринг отвечал Chris "Zeuss" Harris (ROB ZOMBIE, QUEENSRŸCHE, HATEBREED). В записи материала принимало участие множество артистов: Jeff Loomis (ARCH ENEMY), Angus Clark (TRANS SIBERIAN ORCHESTRA), Jeff Waters (ANNIHILATOR), Bruce Franklin (TROUBLE), Mike Romeo (SYMPHONY X), Mike Orlando (ADRENALINE MOB), Steve Leonard (ALMOST QUEEN), Andre "Virus" Karkos (DOPE) и бывший барабанщик OVERKILL Ron Lipnicki.



Трек-лист:



"Fire Up"

"Miracle Drug"

"Off My Leash"

"(We Are) The Broken Ones"

"Lost In The Underground"

"The Party Of No"

"Night Of The Swamp King"

"We Were Young"

"Slow My Ride​"

"Heaven Calling​"



















+1 -1









просмотров: 361