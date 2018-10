сегодня



Переиздание RUSH выйдет осенью 16 ноября UMe/Anthem/ole продолжат серию юбилейных альбомов RUSH — на этот раз будет выпущен диск "Hemispheres", в оригинале вышедший в 1978 году. Он будет доступен в следующих вариантах:



(1) Super Deluxe Edition,

(2) 2 CD Deluxe Edition,

(3) 3 LP Deluxe Edition,

(4) Deluxe Digital Edition.



Super Deluxe-издание будет содержать два CD, эксклюзивный Blu-ray Audio и три пластинки. Впервые альбом будет издан в ремастированном виде и дополнен бонус-треками с концертного выступления в 1979 году. Увы, при записи были потеряны несколько минут композиции "2112", поэтому в диск вошла запись с выступления в Тусконе в ноябре 1978 года. Blu-ray будет содержать вариант материала альбома в формате 5.1 и четыре бонус-видео: три снятые в 1978 в качестве промо и восстановленное концертное видео с шоу на фестивале Pinkpop. Кроме того, в издание войдут 40-страничная книга с невыпускавшимися фотографиями и новой обложкой от Hugh Syme; эссе на 11000+ слов от Rob'a Bowman'a; "The Words & The Pictures" — реплика туровой программы того года, постер 24х24 с новым произведением Syme'a, реплика билета на фестиваль Pinkpop 1979, VIP-билет, реплика нашивки 1978 года.



Super Deluxe Edition



CD - Disc 1



Original Album - Produced by Rush and Terry Brown



"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres"

"Circumstances"

"The Trees"

"La Villa Strangiato"



CD - Disc 2



Live at Pinkpop Festival - June 4, 1979



"A Passage To Bangkok" *

"Xanadu" *

"The Trees" *

"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres - The Sphere A Kind Of Dream" *

"Closer To The Heart" *

"La Villa Strangiato" *

"In The Mood" *

Drum Solo *

"Something For Nothing" *



Live in Arizona - November 20, 1978



"2112" *



Blu-Ray Audio - Disc 3

96kHz 24-bit 5.1 Surround Mix

96kHz 24-bit Original Stereo Analog 2015 Remaster



"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres" *

"Circumstances" *

"The Trees" *

"La Villa Strangiato" *



Bonus Promo Videos

48kHz 24-bit Stereo Only



"Circumstances" (1978 Promo Video) *

"The Trees" (1978 Promo Video) *

"La Villa Strangiato" (1978 Promo Video) *

"La Villa Strangiato" (Live at Pinkpop Festival: June 4, 1979) *



3 LP Vinyl



LP 1 - Side A

Original Album - Produced by Rush and Terry Brown



"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres"



LP 1 - Side B



"Circumstances"

"The Trees"

"La Villa Strangiato"



LP 2 - Side C

Live at Pinkpop Festival - June 4, 1979



"A Passage To Bangkok" *

"Xanadu" *



LP 2 - Side D



"The Trees *

"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres - The Sphere A Kind Of Dream" *

"Closer To The Heart" *

"La Villa Strangiato" *



LP 3 - Side E



"In The Mood" *

Drum Solo *

"Something For Nothing" *



LP 3 - Side F

Live in Arizona - November 20, 1978



"2112" *



2CD Deluxe Edition / Deluxe Digital Edition



Disc 1

Original Album - Produced by Rush and Terry Brown



"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres"

"Circumstances"

"The Trees"

"La Villa Strangiato"



Disc 2

Live at Pinkpop Festival - June 4, 1979



"A Passage To Bangkok" *

"Xanadu" *

"The Trees" *

"Cygnus X-1 Book II: Hemispheres - The Sphere A Kind Of Dream" *

"Closer To The Heart" *

"La Villa Strangiato" *

"In The Mood" *

Drum Solo *

"Something For Nothing" *



Live in Arizona - November 20, 1978



"2112" *



* Previously unreleased













