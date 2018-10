сегодня



Новое концертное видео ACCEPT Немецкая группа ACCEPT выпустила на виниле лимитированную версию сингла "Balls To The Wall" / "Symphony No.40 in G Minor" на Nuclear Blast. Обе песни войдут в предстоящий концертный альбом "Symphonic Terror – Live at Wacken 2017", который выходит 23 ноября.



Концертное видео на песню "Balls To The Wall" можно увидеть ниже.















+1 -0



( 1 )





просмотров: 194