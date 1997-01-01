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*Arion*



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|||| 6 окт 2018

Видео с текстом ARION

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ARION выпустили видео с текстом на песню "Punish You". Этот трек взят с альбома "Life Is Not Beautiful", выходящего 19 октября на AFM Records.

ARION были образованы в 2011 году, когда музыканты ещё были учениками Академии имени Сибелиуса в Хельсинки. Возглавляет группу гитарист Iivo Kaipainen. В 2013 году ARION принимали участие в национальном отборочном этапе на конкурс Евровидение от Финляндии, в котором сенсационно заняли пятое место и заключили первый контракт с местным лейблом. Дебютный альбом группы, "Last Of Us", вышел в 2014 году, теперь наступила очередь второй студийной работы. Ей предшествовал выпуск трёх синглов, один из них — “At The Break Of Dawn”, дуэт с Elize Ryd из Amaranthe прочно закрепился в ротации на финском национальном рок-радио.

Трек-лист:

"The End Of The Fall"
"No One Stands In My Way"
"At The Break Of Dawn" (Feat. Elize Ryd)
"The Last Sacrifice"
"Through Your Falling Tears"
"Unforgivable"
"Punish You"
"Life Is Not Beautiful"
"Last One Falls"

ARION - Official Lyric Video For







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