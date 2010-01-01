7 окт 2018



OZZY OSBOURNE был прооперирован 6 октября Ozzy Osbourne должен был выступить в Shoreline Amphitheatre в Mountain View, California, но концерт был отменён из-за болезни певца. Как сообщается, ему потребовалась операция из-за инфекции на руке. По рекомендации врачей Ozzy проведёт пару дней в больнице.















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