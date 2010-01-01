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Видео с выступления RATT , на котором вокалист не попадал в ноты Во время концерта RATT, состоявшегося 5 октября в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс, США, фэны заметили, что вокалист Stephen Pearcy спотыкался и не мог вспомнить слова самых популярных песен группы.



Видео, в котором видно, как фронтмен коллектива не попадает в ноты в известных хитах, доступно ниже.



Pearcy позже попросил прощения перед фэнами, написав в заявлении: «Я принимал болеутоляющие препараты из-за боли в колене, которое должно быть заменено в январе». Он добавил, что «совершил критическую ошибку, приняв алкоголь вместе с лекарствами», когда вышел на сцену, чем «загубил всё выступление».











































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