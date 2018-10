сегодня



Новое видео с текстом от ARSIS ARSIS опубликовали лирик-видео на песню "Hell Sworn" — оно доступно ниже. Трек взят из нового альбома "Visitant", выходящего 2 ноября на Nuclear Blast (Северная, Центральная и Южная Америка) и Agonia (остальной мир). В треке можно услышать соло от гитариста INFERI Malcolm' Pugh.









Catch ARSIS on tour this October and November as part of "Bloodletting North America XII" with co-headliners and labelmates DECREPIT BIRTH.

















+0 -1









просмотров: 165