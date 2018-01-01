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*Donnie Vie*



23 окт 2018 : 		 Новая песня бывшего вокалиста ENUFF Z'NUFF

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Новая песня бывшего вокалиста ENUFF Z'NUFF

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"Beautiful Things", новая песня Donnie Vie, бывшего вокалиста ENUFF Z'NUFF, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Beautiful Things", выход которого намечен на ноябрь, а в его записи принимали участие такие музыканты как Paul Gilbert, Roger Joseph Manning, Jr., Matt Walker, Ed Breckenfeld, Jonny Polonsky, Casey McDonough, Phil Angotti, Jay O'Rourke, Alton Smith, Mike LePond, John Monaco.



Former ENUFF Z






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