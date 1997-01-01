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Новый альбом STARBREAKER выйдет в январе Проект STARBREAKER, в состав которого входят бывший фронтмен TNT Tony Harnell и гитарист PRIMAL FEAR Magnus Karlsson, выпустит свой третий альбом 25 января 2019 года на Frontiers Music Srl.



Комментирует Harnell: «Альбом готов. Я так горжусь им! Этот альбом было очень трудно делать, было глубокое погружение, и были другие причины, по которым кое-что случилось в жизни в это же время, произошло много всего. Но я горжусь им всё равно».











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