Лирик-видео JAKE E. LEE'S RED DRAGON CARTEL

Официальное видео с текстом на песню "Crooked Man" от группы RED DRAGON CARTEL, которую основал бывший гитарист OZZY OSBOURNE и BADLANDS Jake E. Lee, можно увидеть ниже. Трек вошёл во второй альбом группы, получивший название "Patina", — он будет выпущен 9 ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. Speedbag
02. Havana
03. Crooked Man
04. The Luxury Of Breathing
05. Bitter
06. Chasing Ghosts
07. A Painted Heart
08. Punchclown (bonus track)
09. My Beautiful Mess
10. Ink & Water
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