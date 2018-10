сегодня



Лирик-видео JAKE E. LEE'S RED DRAGON CARTEL Официальное видео с текстом на песню "Crooked Man" от группы RED DRAGON CARTEL, которую основал бывший гитарист OZZY OSBOURNE и BADLANDS Jake E. Lee, можно увидеть ниже. Трек вошёл во второй альбом группы, получивший название "Patina", — он будет выпущен 9 ноября на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Speedbag

02. Havana

03. Crooked Man

04. The Luxury Of Breathing

05. Bitter

06. Chasing Ghosts

07. A Painted Heart

08. Punchclown (bonus track)

09. My Beautiful Mess

10. Ink & Water























