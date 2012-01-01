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*Jake E. Lee's Red Dragon Cartel*



11 окт 2018 : 		 Лирик-видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 авг 2018 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июл 2018 : 		 Новый альбом JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL выйдет в ноябре

29 ноя 2017 : 		 Новый альбом Jake E. Lee's RED DRAGON CARTEL выйдет в начале 2018 года

13 фев 2017 : 		 Бывший барабанщик SAIGON KICK и SKID ROW в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 дек 2016 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL работают над новым альбомом

7 окт 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 сен 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL спаслись из лимузина

10 сен 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

5 авг 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

31 июл 2015 : 		 Новый вокалист RED DRAGON CARTEL не знает, будет ли он постоянным участником

27 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

7 июл 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

9 июн 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL нашли нового вокалиста

14 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

5 май 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

3 май 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL отыграли первое шоу с новым вокалистом

29 апр 2015 : 		 JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL нашли временного вокалиста

22 апр 2015 : 		 Новый вокалист JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL неправильно поет OZZY

21 апр 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE RED DRAGON CARTEL

28 мар 2015 : 		 Из JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL ушел басист

20 мар 2015 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL сменили вокалиста

7 янв 2015 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 дек 2014 : 		 JAKE E. LEE рассказал о том, как его кинул OZZY OSBOURNE

4 дек 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 ноя 2014 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL исполнили классику OZZY

16 ноя 2014 : 		 Новые промо-фото JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

27 авг 2014 : 		 Бывший басист BADLANDS в JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 июн 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

11 май 2014 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL исполнили классику OZZY

7 май 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

3 май 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

25 апр 2014 : 		 Видео полного выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 апр 2014 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL исполняют 'Bark At The Moon'

15 апр 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

9 апр 2014 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL исполняют BADLANDS

30 мар 2014 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

3 мар 2014 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

30 янв 2014 : 		 EPK от JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

26 янв 2014 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL исполнили кавер-версию OZZY

22 янв 2014 : 		 Новое видео JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

26 дек 2013 : 		 Видео с выступления JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

19 дек 2013 : 		 Видео полного концерта JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

14 дек 2013 : 		 JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL дебютировали на сцене

20 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от JAKE E. LEE's RED DRAGON CARTEL

8 ноя 2013 : 		 JAKE E. LEE'S RED DRAGON CARTEL на FRONTIERS RECORDS

22 июн 2013 : 		 JAKE E. LEE нашел вокалиста

8 мар 2013 : 		 JAKE E. LEE объявил название группы

10 ноя 2012 : 		 SASS JORDAN о сотрудничестве с JAKE E. LEE

9 окт 2012 : 		 JAKE E. LEE ищет вокалиста

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Лирик-видео JAKE E. LEE'S RED DRAGON CARTEL

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Официальное видео с текстом на песню "Crooked Man" от группы RED DRAGON CARTEL, которую основал бывший гитарист OZZY OSBOURNE и BADLANDS Jake E. Lee, можно увидеть ниже. Трек вошёл во второй альбом группы, получивший название "Patina", — он будет выпущен 9 ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. Speedbag
02. Havana
03. Crooked Man
04. The Luxury Of Breathing
05. Bitter
06. Chasing Ghosts
07. A Painted Heart
08. Punchclown (bonus track)
09. My Beautiful Mess
10. Ink & Water



JAKE E. LEE








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