Фраза, имя группы
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Bad Wolves
8 окт 2018
:
BAD WOLVES сняли видео "No Masters"
17 авг 2018
:
BAD WOLVES получили платину
21 июн 2018
:
BAD WOLVES пожертвовали $250,000 семье Долорес О'Риордан
15 июн 2018
:
Новое видео BAD WOLVES
29 апр 2018
:
BAD WOLVES исполняют кавер-версию THE CRANBERRIES в акустике
3 апр 2018
:
Видео с текстом от BAD WOLVES
29 мар 2018
:
BAD WOLVES в "The Late Late Show"
25 мар 2018
:
Новый песни BAD WOLVES
21 мар 2018
:
Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной
23 фев 2018
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Кавер-версия THE CRANBERRIES от BAD WOLVES
20 янв 2018
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Кавер-версия THE CRANBERRIES от BAD WOLVES
17 янв 2018
:
Долорес О'Риордан записывала песню с BAD WOLVES
3 ноя 2017
:
Видео с текстом от BAD WOLVES
3 ноя 2017
:
Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной
1 май 2017
:
Новое видео BAD WOLVES
19 апр 2017
:
Музыканты из DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY в новом проекте BAD WOLVES
сегодня
BAD WOLVES
сняли видео "No Masters"
BAD WOLVES выпустили видео на трек "No Masters". Эта песня является третьим синглом с дебютного альбома "Disobey", следующим после "Hear Me Now" и бьющим рекорды чартов кавером THE CRANBERRIES "Zombie".
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).