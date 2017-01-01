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*Bad Wolves*



8 окт 2018 : 		 BAD WOLVES сняли видео "No Masters"

17 авг 2018 : 		 BAD WOLVES получили платину

21 июн 2018 : 		 BAD WOLVES пожертвовали $250,000 семье Долорес О'Риордан

15 июн 2018 : 		 Новое видео BAD WOLVES

29 апр 2018 : 		 BAD WOLVES исполняют кавер-версию THE CRANBERRIES в акустике

3 апр 2018 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

29 мар 2018 : 		 BAD WOLVES в "The Late Late Show"

25 мар 2018 : 		 Новый песни BAD WOLVES

21 мар 2018 : 		 Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной

23 фев 2018 : 		 Кавер-версия THE CRANBERRIES от BAD WOLVES

20 янв 2018 : 		 Кавер-версия THE CRANBERRIES от BAD WOLVES

17 янв 2018 : 		 Долорес О'Риордан записывала песню с BAD WOLVES

3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BAD WOLVES

3 ноя 2017 : 		 Дебютный альбом BAD WOLVES выйдет весной

1 май 2017 : 		 Новое видео BAD WOLVES

19 апр 2017 : 		 Музыканты из DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY в новом проекте BAD WOLVES

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BAD WOLVES сняли видео "No Masters"

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BAD WOLVES выпустили видео на трек "No Masters". Эта песня является третьим синглом с дебютного альбома "Disobey", следующим после "Hear Me Now" и бьющим рекорды чартов кавером THE CRANBERRIES "Zombie".

BAD WOLVES:




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