Новое видео BURNING WITCHES

"Hexenhammer", новое видео группы BURNING WITCHES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hexenhammer", выход которого намечен на 9 ноября на Nuclear Blast. Продюсером материала были те же люди, что и у дебюта: V.O. Pulver (PRO-PAIN, DESTRUCTION, NERVOSA, PÄNZER) и вокалист DESTRUCTION Schmier, а трек-лист альбома выглядит следующим образом:
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