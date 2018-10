сегодня



Новое видео PSYCROPTIC Тасманская экстрим-металл-команда PSYCROPTIC выпустит новую работу, получившую название "As The Kingdom Drowns" на CD, кассете, в цифровом варианте и на виниле разных цветов. Продюсером материала был J. Haley, сведение и мастеринг проводил Will Putney, а за оформление отвечал Mariusz Lewandowsky.



Трек-лист:



01. We Were The Keepers

02. Frozen Gaze

03. Directive

04. Deadlands

05. As The Kingdom Drowns

06. Beyond The Black

07. Upon These Stones

08. Momentum of the Void

09. You Belong Here, Below



Видео на композицию "Directive" доступно ниже.











Todd Stern - bass guitar

















+3 -3









просмотров: 389