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*Psycroptic*



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Новое видео PSYCROPTIC

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Тасманская экстрим-металл-команда PSYCROPTIC выпустит новую работу, получившую название "As The Kingdom Drowns" на CD, кассете, в цифровом варианте и на виниле разных цветов. Продюсером материала был J. Haley, сведение и мастеринг проводил Will Putney, а за оформление отвечал Mariusz Lewandowsky.

Трек-лист:

01. We Were The Keepers
02. Frozen Gaze
03. Directive
04. Deadlands
05. As The Kingdom Drowns
06. Beyond The Black
07. Upon These Stones
08. Momentum of the Void
09. You Belong Here, Below

Видео на композицию "Directive" доступно ниже.



Video Premiere: PSYCROPTIC


Todd Stern - bass guitar








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